سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 فبراير 2020 04:00 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

سمنة المراهقين والأطفال وعلاقتها بالتنمر.. الدكتور كريم صبرى يوضح

الخميس، 20 فبراير 2020 02:51 م
سمنة المراهقين والأطفال وعلاقتها بالتنمر.. الدكتور كريم صبرى يوضح الدكتور كريم صبري استشاري جراحات السمنة والمناظير
تقرير خاص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

المجتمع يجلد المصابين بالسمنة المفرطة خاصة إذا كانوا في سن المراهقة، فالأطفال في المدارس يتعرضون للتنمر من أصدقائهم إذا كانوا مصابون بالسمنة وكذلك في الجامعات يحدث ذلك مما يؤثر نفسيا عليهم.

هذا ما اكده الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، من خلال التقرير التالي ويوضح طرق التغلب على سمنة الاطفال والمراهقين.

واوضح الدكتور كريم صبري في حديثه لـ "اليوم السابع" إن المرضى في عمر الجامعة والمدارس هم أكثر فئة تتعرض للظلم من المجتمع فنجدهم لا يستطيعون الحياة بشكل جيد او الاستمتاع بعمرهم او ارتداء ما يحلو لهم من ملابس، وكذلك لا يستطيعون الحركة واللعب مع اصدقائهم مما يجعلهم ينعزلون عن المجتمع.

واشار الي ان الأهل في الوقت الراهن أكثر دراية بمشاكل ابنائهم من الماضي، حيث كان الأهل يشاركون في تعرض أبنائهم للتنمر أما الأن الأهل يكون لديهم مشكلة نفسية كبيرة من إصابة ابنائهم بالسمنة، ويبذلون قصارى جهدهم حتى يخلصونهم منها.

8 مميزات لإجراء عملية تكميم المعدة للأطفال والشباب
8 مميزات لإجراء عملية تكميم المعدة للأطفال والشباب

 

واكد انه في العمر الصغير يمكن اللجوء الي أقل الحلول الممكنة حيث يتم إجراء عملية تكميم معدة ونبتعد عن التحويل حتى لا يتعرض الطفل أو الشاب لنقص في الفيتامينات و الكالسيوم و الحديد، لافتاً ان عملية تكميم العملية بسيطة جدا تتم بفتحات صغيرة للغاية، حيث يتم اجرائها بالمنظار، ويقيم المريض في المستشفى اقل من 12 ساعة، ويعود للمدرسة او الجامعة بعد يوم من اجراء العملية ونزول الوزن لا يؤثر على النمو او على امتصاص الغذاء، ولا يؤثر تماما على جسم المريض، وهي امنة تماما حتى لعمر الـ 10 سنوات .

وفي السياق ذاته، اعلن ان سمنة المراهقين لها مشاكل كثيرة مثل تقوس القدمين وعدم القدرة على التنفس بشكل جيد، فضلا على الاصابة بالسكر والعديد من الامراض الاخرى، وكل هذه المشاكل يمكن التخلص منها بالتخلص من الوزن الزائد بواسطة اجراء عملية تكميم المعدة.

ولفت الدكتور كريم صبري في نهاية حديثه الي  ان هزيمة الوزن للشباب الصغير بمثابة حياة جديدة لهم، ورسالتي للام التي لديها فتاة مقبلة على الزواج مصابة بالسمنة، ان السمنة تؤثر على الانجاب وبالتالي فجراحات السمنة تساعد على الانجاب بشكل ايجابي وليس بالسلب نهائيا فالعملية مفيدة للفتيات لان الدهون الكثيرة تجعل هناك صعوبة في الانجاب وبالتالي فعمليات السمنة تساعد على الانجاب وليس العكس.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال طب جراحات السمنة و السكر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز الدكتور كريم صبري:

 عبر "فيس بوك":

https://www.facebook.com/drkarimsabrycenter/

الموقع الالكتروني:

http://drkarimsabry.com

اليوتيوب:

https://www.youtube.com/c/DrKarimSabryCenter

التويتر:

https://twitter.com/DrKarimCenter

انستجرام:

https://www.instagram.com/drkarimsabry

عناوين مركز الدكتور كريم صبري:

مصر الجديدة: ٩ ا شارع القبه - ميدان روكسي-  عماره صيدليه العزبي-  الدور الرابع مصر الجديدة

المعادي: عماره 5 شارع 153 ميدان الحريه - برج الحريه-  الدور الثامن

التجمع : مبنى cmc خلف مستشفى الجوي التخصصي شارع التسعين عياده 438

الجيزة: 41 شارع دمشق - المهندسين.

الأسكندرية: لوران ٩ شارع سرهنك بجوار القنصليه الليبيه

طنطا: مستشفى ابن سينا بجوار الاستاد الرياضي ب ٤٠٠ متر .

 

للتواصل-طارق-صبري1
 

 

الفريق-الطبي
 

 

 

 

 

 

 

 


الدكتور كريم صبري

السمنة

السكر

نظام الاكل ما بعد عملية تحويل مسار المعدة

اضرار عملية تحويل المسار

تحويل المسار المصغر

عملية تغيير مسار

تغيير مسار المعدة

اسعار عملية تحويل المسار في مصر

عمليات السمنة

الفرق بين تحويل المسار وتحويل المسار المصغر

تفادي النزيف والتسريب

سمنة الأطفال

علاج السمنة عند الأطفال

جراحة السمنة المناسبة للأطفال

التكميم الأنسب للأطفال

مركز طنطا لجراحات السمنة

أكبر جراح التغذية في طنطا

مركز الدكتور كريم صبري في الغربية

مرض السكر

اصلاح فشل جراحات السمنة

اكبر جراح تغذية في الإسكندرية

مركز الدكتور كريم صبري في الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شفط الدهون وشد الجلد بالفيزر الأفضل لهذه الأسباب.. الدكتور كريم صبرى يوضح

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:15 م

3 أشياء هامة يتوقف عليها أسعار جراحات السمنة.. الدكتور كريم صبري يوضح

الإثنين، 17 فبراير 2020 05:00 م

التخدير الآمن أساس نجاح جراحات السمنة.. الدكتور كريم صبرى يؤكد

الإثنين، 10 فبراير 2020 02:23 م

التسريب فى جراحات السمنة مشكلة لها حل.. الدكتور كريم صبرى يؤكد

السبت، 08 فبراير 2020 02:29 م

حزام المعدة والفراشة من أكثر الجراحات التى تحتاج إلى إصلاح.. الدكتور كريم صبرى يوضح

الأربعاء، 05 فبراير 2020 04:00 م

طرق التغلب على ثبات الوزن بعد جراحات السمنة..الدكتور كريم صبري يوضح

الثلاثاء، 28 يناير 2020 01:00 م

هل يمكن إجراء جراحات سمنة لكبار السن؟.. الدكتور كريم صبري يجيب

الإثنين، 27 يناير 2020 06:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدن الفيوم لمدة 4 أيام

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدن الفيوم لمدة 4 أيام

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة