سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 فبراير 2020 02:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سفير روسيا بإيطاليا: موسكو مستعدة لتبنى خطوات مشتركة مع روما لاستقرار ليبيا

الخميس، 20 فبراير 2020 01:47 م
سفير روسيا بإيطاليا: موسكو مستعدة لتبنى خطوات مشتركة مع روما لاستقرار ليبيا حفتر والسراج
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال سفير الاتحاد الروسي في إيطاليا سيرجى رازوف، إن "روسيا مستعدة لتبني خطوات مشتركة مع إيطاليا بشأن استقرار الوضع في ليبيا"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وأضاف السفير رازوف، خلال الندوة الإيطالية ـ الروسية في ميلانو، اليوم الخميس، “نحن نتفهم اهتمام إيطاليا باستقرار الوضع في هذا البلد"، فى إشارة الى ليبيا ، مضيفا "ستستمر الاتصالات بين روسيا وإيطاليا للوصول إلى هذا الهدف”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف شدد على الحاجة إلى تجنب التدخل الخارجي فى ليبيا من أجل خلق ظروف مواتية للتسوية في البلاد، وأكد "نحن على قناعة في روسيا بأنه من أجل ضمان استقرار عملية التسوية للأزمة الليبية، من الضروري للأطراف الخارجية تجنب المبادرات التنافسية متعددة الاتجاهات والتركيز على الحاجة إلى بناء كل الإجراءات لتصب في مصلحة تشجيع الأطراف الليبية على الحوار المرتكز على القرارات التي تبناها مجلس الأمن الدولي".

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدى، أمس الأربعاء ،  إن الأزمة الليبية يمكن تسويتها فقط عبر الحوار الداخلي، لافتا إلى أن الخطوات الأولى في هذا الاتجاه اتخذت بالفعل، ولكن ظهرت الآن صعوبات جديدة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت يوم الاثنين استئناف محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في جنيف.

وكان لافروف أوضح الأسبوع الماضى بعد اختتام القمة الإيطالية الروسية في روما ، إن إيطاليا قدمت شرحا مفصلا عن المهمة البرية والجوية، حول منع تسلل الأسلحة إلى ليبيا، معربا عن أمله إلى التوصل لحلول مرضية للجميع، تحترم صلاحيات مجلس الأمن الدولي.

وأكد لافروف أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في ليبيا إلا بالحوار، وأنه لن يتحقق السلام فيها إلا عن طريق المفاوضات دون التدخلات الأجنبية ، كما أكد دعم بلاده لمخرجات مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، داعيا جميع الأطراف إلى ضرورة الحوار للخروج بحل للأزمة.


ايطاليا

روسيا

ليبيا

الازمة الليبية

مؤتمر برلين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدن الفيوم لمدة 4 أيام

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدن الفيوم لمدة 4 أيام

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة