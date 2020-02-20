سفير روسيا بإيطاليا: موسكو مستعدة لتبنى خطوات مشتركة مع روما لاستقرار ليبيا

كتبت فاطمة شوقى

قال سفير الاتحاد الروسي في إيطاليا سيرجى رازوف، إن "روسيا مستعدة لتبني خطوات مشتركة مع إيطاليا بشأن استقرار الوضع في ليبيا"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وأضاف السفير رازوف، خلال الندوة الإيطالية ـ الروسية في ميلانو، اليوم الخميس، “نحن نتفهم اهتمام إيطاليا باستقرار الوضع في هذا البلد"، فى إشارة الى ليبيا ، مضيفا "ستستمر الاتصالات بين روسيا وإيطاليا للوصول إلى هذا الهدف”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف شدد على الحاجة إلى تجنب التدخل الخارجي فى ليبيا من أجل خلق ظروف مواتية للتسوية في البلاد، وأكد "نحن على قناعة في روسيا بأنه من أجل ضمان استقرار عملية التسوية للأزمة الليبية، من الضروري للأطراف الخارجية تجنب المبادرات التنافسية متعددة الاتجاهات والتركيز على الحاجة إلى بناء كل الإجراءات لتصب في مصلحة تشجيع الأطراف الليبية على الحوار المرتكز على القرارات التي تبناها مجلس الأمن الدولي".

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدى، أمس الأربعاء ، إن الأزمة الليبية يمكن تسويتها فقط عبر الحوار الداخلي، لافتا إلى أن الخطوات الأولى في هذا الاتجاه اتخذت بالفعل، ولكن ظهرت الآن صعوبات جديدة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت يوم الاثنين استئناف محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في جنيف.

وكان لافروف أوضح الأسبوع الماضى بعد اختتام القمة الإيطالية الروسية في روما ، إن إيطاليا قدمت شرحا مفصلا عن المهمة البرية والجوية، حول منع تسلل الأسلحة إلى ليبيا، معربا عن أمله إلى التوصل لحلول مرضية للجميع، تحترم صلاحيات مجلس الأمن الدولي.

وأكد لافروف أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في ليبيا إلا بالحوار، وأنه لن يتحقق السلام فيها إلا عن طريق المفاوضات دون التدخلات الأجنبية ، كما أكد دعم بلاده لمخرجات مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، داعيا جميع الأطراف إلى ضرورة الحوار للخروج بحل للأزمة.