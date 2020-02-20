سر عمارة "الإيموبيليا" في أمر إحالة روؤف بطرس بقضية تهريب الآثار لأوروبا

كتب كريم صبحى

حصلت اليوم السابع على نص أمر إحالة النيابة العامة في القضة رقم 384 المتهم فيها رؤوف بطرس غالى، شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى والقنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا، وآخرين بتهمة تهريب الآثار إلى أوروبا.

أمر الإحالة في القضية رقم 384 لسنة 2019 جنايات قصر النيل، جاء به أن النيابة العامة تتهم كل من "أحمد حسين" فرد أمن في شركة بالأقصر، و"لاديسلاف أونكر" القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر، و"رءوف بطرس غالى" صاحب شركة سياحة، لأنهم في الفترة من عام 2017، أجرى المتهم الأول "فرد أمن بالاقصر" أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار، بدون ترخيص حيث تاجرا المتهم الأول والثانى في الآثار المصرية، وذلك بأن باع فرد أمن في شركة بالأقصر إلى المتهم "لاديسلاف" عددا من القطع الأثرية تنتمى للحضارة المصرية من نتاج أعمال الحفر غير المشروع.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الثانى" لاديسلاف"، باع لسيدة تحمل الجنسية الإيطالية ومقيمة في عمارة "الايموبيليا" ايرينى فؤاد" التي توفيت عام 2018 ، عددا من القطع الاثرية التي تنتمى للحضارة المصرية، والمبينة بتقرير الأمين العام للمجلس الأعلى للاثار .

واستكمل أمر الإحالة أن المتهم الثالث "مدحت ميشيل" أخفى في مخزن شركته "شركة ايجلز للخدمات العامة"، القطع الأثرية بقصد تهريبها إلى دولة إيطاليا، كما ان المتهمان الثانى والثالث، هربا إلى إيطاليا عدد "21855" قطعة اثرية، وذلك بان سلمها المتهم الثانى الى الثالث، لشحنها خلسة داخل احدى الحاويات الخاصة ، بأحد أعضاء البعثة الدبلوماسية لدولة إيطاليا بالقاهرة، لضمان عدم فتحها او تفتيشها من قبل الموظفين المختصين، بمصلحة الجمارك بالقاهرة لخضوعها لاحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 ، فشحنها المتهم الثالث داخل حاوية دبلوماسية والتي تخص الايطالى الجنسية ، "ماسيميليانو " ملحق الشئون الاقتصادية والتجارية بسفارة إيطاليا في القاهرة دون علمه .

المتهم الرابع " رؤوف بطرس " اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة، مع المتهم الثانى "ديسلاف" في ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام، وذلك بان اتفق معه على شراء قطع الاثار المصرية التي تحصل عليها المتهم الأول من نتاج اعمال الحفر غير المشروع وساعده بان امده بالأموال اللازمة .

كما ان المتهم الرابع، اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الثانى، بان اتفق معه على شراء قطع الاثار المصرية التي بحوزة سيدة تحمل الجنسية الإيطالية "ايرينى " في مسكنها بعمارة "الايموبيليا" بوسط القاهرة .

يذكر أن المتهم روؤف بطرس غالى شارك فى عدد من الأعمال الفنية منها حارة اليهود وتيمور وشفيقة .