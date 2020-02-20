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ستاندرد آند بورز: القروض الرديئة لبنوك الصين قد تزيد 1.1 تريليون دولار بسبب كورونا

الخميس، 20 فبراير 2020 04:09 م
ستاندرد آند بورز: القروض الرديئة لبنوك الصين قد تزيد 1.1 تريليون دولار بسبب كورونا بنك الصين
رويترز

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أشارت تقديرات لوكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية اليوم الخميس، إلى أن القطاع المصرفي بالصين قد يواجه زيادة في القروض المتعثرة بما يصل إلى 7.7 تريليون يوان (1.10 تريليون دولار) في 2020 ما لم يبدأ تفشي فيروس كورونا في الانحسار قبل أبريل.

وحذرت ستاندرد آند بورز في تقرير صدر اليوم من أنه "في الوقت الذي يعطل فيه تفشي فيروس كورونا الإنتاج في الصين، فسيجد بعض الشركات والأفراد صعوبة في سداد الديون."

وتكافح الصين لاحتواء الوباء الذي أودى بحياة قرابة 2100 شخص وأصاب أكثر من 75 ألفا، وتمخض عن قيود صارمة على السفر والتنقل أدت إلى أن إغلاق كثير من الشركات وتضرر العرض والطلب على السلع والخدمات.

وفي إطار المساعي الرامية لتخفيف أثر ذلك، تحث الجهات المنظمة للخدمات المالية البنوك على خفض أسعار الفائدة وتمديد آجال سداد القروض لشركات معينة أضر بها تفشي المرض.

وتضع السلطات المحلية قائمة بأسماء الشركات لمساعدة بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) على ضخ قروض رخيصة بقيمة 300 مليار يوان للشركات المتضررة من الفيروس في أرجاء البلاد.

وأضافت الوكالة "نتوقع أن تخفف الصين معايير تعريف القروض المتعثرة لمساعدة الشركات والمجتمعات المتضررة."


ستاندرد آند بورز

الصين

كورونا

بنوك

البنك الصينى

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