سامسونج تستعرض أحدث ابتكاراتها في مجال شاشات التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة المنزلية في منتداها السنوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2020

تبنت سامسوج نهج التفرد والإبداع في تصاميم الأجهزة التي طورتها

• تعيد الهواتف الذكية الأكثر ابتكاراً حتى الآن من سامسونج صياغة مفاهيم العقد القادم من تجارب الأجهزة المحمولة

• تم تصميم شاشات التلفاز الجديدة لتعزيز تجارب المشاهدة السينمائية في المنزل وبما يتناسب مع احتياجات نمط الحياة المتصلة مع جودة صورة وصوت محسنة وميزات ذكية

• تضيف سامسونج فئات جديدة من الثلاجات الأكثر قابلية للتخصيص ومستوى جديد من العناية بالملابس إلى مجموعة منتجاتها المتصلة لعام 2020

استعرضت شركة سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم، تشكيلة جديدة من أحدث ابتكاراتها في مجال شاشات التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة المنزلية وذلك خلال فعاليات منتداها السنوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تنظمه هذا العام في مالطا. وتركز سامسونج في تصميمها للابتكارات الجديدة على نهج يتمحور حول متطلبات الإنسان لتمكينه من إيجاد حلول للمشكلات التي تواجهه إلى جانب تعزيز أسلوب حياته. وتهدف سامسونج من خلال مجموعة منتجاتها الحديثة التي تركز على تمكين المستهلكين في "عصر التجربة"، إلى خلق فرص جديدة والارتقاء بجودة حياة المستهلكين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما بعد بروز المنطقة كسوق ومركز رئيسي للابتكار التكنولوجي خاصة بعد التحولات الكبيرة التي شهدتها وتوجه سكانها نحو اعتماد أحدث الابتكارات التكنولوجية.

وعرضت سامسونج في المنتدى فلسفتها الخاصة بـ"عصر التجربة" الذي بشّر به الرئيس والمدير التنفيذي لقسم الإلكترونيات الاستهلاكية في الشركة هيون سوك كيم، الرئيس في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في وقت سابق من هذا العام، حيث تم تعريف المشاركين في المنتدى بأحدث الابتكارات الجديدة في عالم الهواتف المحمولة التي تم تكييفها بشكل مثالي مع التقنيات الناشئة الجديدة مثل الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي إلى جانب أحدث الابتكارات في مجال شاشات العرض بدقة8K والأجهزة المنزلية الرقمية القابلة للتخصيص بما يتناسب مع نمط الحياة العصري.

وقال سونغ وان ميونغ، رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات في الشرق الأوسط: "يمثل الابتكار حجز الزايو الذي نستند إليه ويمكننا من تقديم حلول متطورة تقنياً. وانطلاقاً من إدراكنا بأن المستهلكين يبحثون اليوم عن طرق جديدة للانخراط والتواصل مع العالم المحيط بهم، نعمل في سامسونج على تعزيز ريادتنا على مستوى القطاع لتدشين عصر جديد من الابتكارات التكنولوجية المصممة خصيصاً للعزيز أساليب حياة المستهلكين وتزويدهم بتجارب اتصال فريدة من نوعها مع التتقنيات والأجهزة التي يستخدمونها كل يوم".

ونظمت سامسونج خلال المنتدى برنامجها السنوي الذي يتيح للحضور تجربة المنتجات الجديدة. وعلى غرار جولة المتاحف المصحوبة بمرشدين، أتاحت الشركة للضيوف إلقاء بنظرة مباشرة على أحدث ابتكاراتها للعام الجديد. وتضمنت تشكيلة المنتجات جهاز التلفزيون الضخم 8K MicroLED بدقة 8K وهواتف Galaxy S20 وهاتف Galaxy Z Flip القابل للطي وجهاز تنظيف وتعقيم الملابس دون غسلها AirDresser وتشكيلة ثلاجات جديدة ومخصصة وتشكيلة ثلاجات مخصصة وفرن Dual Cook Flex والمكنسة الكهربائية POWERstick Jet™ وجهاز تنقية الهواء Cube Air Purifier و جهاز التكييف الجديدة بتقنية التبريد بدون هواء.

ريادة سوق الترفيه المنزلي

واستعرضت سامسونج خلال المنتدى شاشات العرض الجديدة بتقنية MicroLED فائقة الدقة والوضوح، والتي تجمع بين تقنيات العرض من الجيل التالي وإمكانيات التخصيص غير المسبوقة. وتوفر شاشات MicroLED جودة صور هي الأفضل في فئتها – حيث تقدم عمقاً أكبر ودقة أفضل ومستوى أعلى من الوضوح بالإضافة إلى مستوى سطوع يصل إلى 5000 شمعة. كما تتميز شاشات العرض الجديدة بقدراتها المتقدمة على التعلم العميق لتقديم محتوى عالي الجودة، بصرف النظر عن جودة الصورة القادمة من المصدر، كما توفر للمستخدمين مستوى غير مسبوق من الاندماج والانغماس في المحتوى الذي يشاهدونه.

ويعتبر تلفاز Q950TS QLED 8K أول تلفاز بدقة8K على مستوى القطاع يجمع بين التصميم النحيف والأنيق وجودة الصورة المذهلة بدقة8K إضافة إلى صوت محيطي متميز. كما يأتي تلفاز Q950TS أيضاً مع "Infinity Screen "، والتي تنتج نسبة شاشة إلى الجسم بمقدار 99 في المئة لخلق تجربة مشاهدة غير مسبوقة.

وبالإضافة إلى دعمه لجودة الصورة والتحسينات على مستوى تصميم مجموعة تلفزيونات QLED 8K، تستمر منظومة 8K بالتوسع لتوفير مسارات لبث محتوى 8K الأصلي من مزودين مثل YouTube. وسيتمكن المستهلكون في عام 2020 من الاستمتاع ومشاهدة مقاطع الفيديو التي تحمل صيغة AV1 والتي يتم تصويرها بدقة8K على أجهزة تلفزيون QLED 8K، حيث تحتوي جميع تلفزيونات 8K للعام 2020 من سامسونج على هذه الميزة المدمجة، كما يدعم التلفاز تقنية HDR10+ وأبعاد الصورة وتحسين مستوى السطوع والتباين.

تعمل سامسونج أيضاً على تطوير مجموعة من أجهزة التلفاز العصري التي تتناسب مع أنماط الحياة المختلفة من خلال تشكيلة موسعة من اجهزة تلفاز The Sero. يتميز تلفاز "ذا سيرو" الذي يعني "عمودي" باللغة الكورية ، بالقدرة على التمركز بين الاتجاهات الأفقية والرأسية - تماماً مثل الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي. تتصل تقنية العرض في The Sero بشكل سلس بأجهزة المستخدمين المحمولة لعرض المحتوى بشكل سلس وطبيعي بالتنسيقات الأفقية التقليدية، وكذلك التنسيقات الرأسية المصممة لمحتوى الأجهزة المحمولة. ونظراً لتصميمه للمستهلكين من جيل الألفية وجيل طفرة المواليد Gen Z، يتميز تلفاز The Sero بتصميم عصري متميز في أي مكان، كما يضم مجموعة من ميزات العرض المختلفة عندما لا يكون قيد الاستخدام

ابتكارات تواكب المستقبل

كشفت شركة سامسونج النقاب عن أجهزة جديدة ومبتكرة ترسم ملامح العقد القادم من تجارب الهواتف المحمولة، حيث تعتبر تشكيلة هواتف Galaxy S20 بمثابة أجهزة محمولة ذكية مصممة لمواكبة مستقبل الاتصالات من خلال تزويدها بقدرات اتصال الجيل الخامس إضافة إلى خدمات مخصصة مدعومة بتقنية الجيل الخامس لتقديم تجارب ذكية مثل البث المباشر متعدد الزوايا ومحادثات الفيديو المحسنة والقدرة على إنشاء محتوى بتقنية الواقع المعزز. كما تتميز هواتف Galaxy S20 أيضاً بكاميرتها الاحترافية التي تأتي مع ميزة تسجيل فيديوهات مذهلة بدقة 8K مع ميزة تكبير المجال Space Zoom، التي تتيح للمستخدمين تكبير المشهد الذي أمامهم بما يزيد عن 100 مرة والتقاط العالم بوضوح تام.

كما استعرضت سامسونج هاتفها الجديد القابل للطي الذي يرتقي بتجربة استخدام الأجهزة المحمولة إلى المستوى التالي، حيث تحدت سامسونج في تصميمها للهاتف الجديد قوانين الفيزياء، من خلال تزويده بوصلات مفصلية مخفية وتقنيات متقدمة مصممة خصيصاً لضمان تجربة استخدام فريدة تتناسب مع تفضيلات كل مستخدم على حدة. ويوفر جهاز Galaxy Z Flip طرقاً جديدة لالتقاط الصور والفيديوهات دون الحاجة لاستخدام حامل ثلاثي القوائم ومشاركتها. وتمتد تعددية الاستخدام التي يوفرها الجهاز إلى مكالمات الفيديو وقدرات إنجاز مهام متعددة في الوقت نفسه لضمان تمكين المستخدمن من البقاء على اطلاع مباشر مع أحدث الإشعارات.

كما استعرضت الشركة أحدث إضافاتها إلى سلسلة هواتف Galaxy A ذات الأسعار المعقولة، وبالتحديد هاتفي Galaxy A71 وA01 اللذين يوفران ميزات مبتكرة وتجارب استخدام فريدة من نوعها لتمكين المستخدمين من عيش تجارب لا تنسى، كما تأتي الهواتف مزوّدة بميزات محسّنة: مثل البطارية التي تدوم لفترات أطول والكاميرات الأكثر ذكاءً وشاشة العرض من نوع Infinity-O التي تقدم تجارب مشاهدة غامرة.

بالإضافة إلى ذلك، تتوسّع منظومة Galaxy إلى أبعد من ذلك في عام 2020 من خلال إطلاق سماعاتGalaxy Buds+ الجديدة والمحسّنة، التي تتميز بتصميمها المتطور وأدائه المذهل وجميع المزايا التي توفرها سماعات الأذن اللاسلكية.

وتتميز سماعات Galaxy Buds+ بكونها أصغر حجماً وأخف وزناً من الجيل السابق، مما يتيح للمستخدمين راحة أكبر لاستخدامها لفترات أطول. وتوفر سماعات Galaxy Buds الجديدة التي تمت موالفتها بدقة مع نظام الصوت AKG، صوتاً غنياً وغامراً لتمكين المستخدمين من الاستمتاع بتجربة صوت استثنائية لفترة أطول وبطرق أكثر إبداعاً، إضافة إلى بطارية ذات أمد طويل عند شحنها لمرة واحدة. وبفضل تصميمها المريح وأدوات التحكم السهلة والصوت الواضح وحجمها الصغير والأنيق Galaxy Buds تعتبر الرفيق المثالي في حياة المستخدمين اليومية.

معايير جديدة للحياة المنزلية

تعكس منتجات الموسعة الطرق الجديدة التي نعيش بها حياتنا في المنزل، حيث لم تعد منازلنا مجرد مكان للراحة والاسترخاء، بل أصبحت الآن صالة ألعاب رياضية ومكتباً ومكاناً للترفيه. واستناداً إلى هذه الاتجاهات المتغيرة، تقود سامسونج تصميمات جديدة مبتكرة لإعادة صياغة ما يمكن أن تفعله الأجهزة للمستهلكين من خلال تطوير منتجات تتسم بالمرونة وتعددية الوظائف وتضع معياراً جديداً لأسلوب الحياة القابل للتخصيص. وتعمل الأجهزة الذكية الجديدة على إعادة تعريف مفاهيم المهام اليومية وتمكين الناس من قضاء وقتهم في التركيز على الأشياء التي يحبونها ، مع الأشخاص الذين يحبونهم ، في المكان الذي يحبونه.

تشكل ثلاجة BESPOKE، وهي عبارة عن ثلاجة مبتكرة ومصممة بشكل أنيق، فئة جديدة تماماً من الأجهزة المنزلية القابلة للتخصيص. ومن خلال الاستخدام الإبداعي للمواد والألوان، يمكنك إضافة طابعك الشخصي على مطبخك. كما يمكنك حتى تخصيص وظائف الثلاجة باستخدام Flex Zone، وهي حجرة يمكن استخدامها إما في الثلاجة أو الفريزر.

علاوة على ذلك، يتميز فرن Dual Cook Steam الجديد من سامسونج بتصميم عصري يوفر مرونة فائقة مع قدرات متعددة لطهي الطعام. يتم محاذاة الفرن عمودياً ويتضمن أسطحاً مزخرفة بواجهة مستخدم جديدة تضيف مستوى جديداً من روعة التصميم. وبفضل ميزةDual Cook Steam ، يساعد الفرن الجديد المستخدمين على الطهي في مقصورة باستخدام الحمل الحراري وفي مقصورة أخرى باستخدام البخار وذلك في آن واحد.

كما تضع سامسونج معايير جديدة للعناية الشخصية في المنزل من خلال حل سهل ومناسب ومتكامل – حيث عرض الشركة جهاز تعقيم وتنظيف الملابس دون غسلها AirDresser والذي يستخدم تقنية البخار لإزالة التجاعيد الروائح الكريهة وتعقيم الملابس بحيث تبدو جديدة ونظيفة وجاهزة للارتداء - في أقل من 48 دقيقة. ويمكن لجهاز AirDresser إرسال تنبيهات إلى المستخدم عندما تكون ملابسك جاهزة من خلال تطبيقSmartThings ، ويمكن للمستخدمين أيضاً مراقبة وتنزيل خيارات إضافية للعناية بالملابس من خلال التطبيق.

كما عرضت سامسونج خلال المنتدى جهاز التكييف بدون هواء Wind-Free™ الذي يستخدم نظام تبريد من خطوتين هو الأول من نوعه ويساهم في خفض استهلاك الطاقة بشكل كبير، وبفضل تقنية الاتصال اللاسلكي Wi-Fi، يمكن للمستخدمين التحكم بجهاز التكييف عن بُعد. وتتميز أجهزة تنقية الهواء الجديدة التي زودتها سامسونج بخصائص وتقنيات ذكية وسهلة الاستخدام بتصميم عصري لإيجاد حلول ذات معنى للمشاكل الحقيقية التي يواجهها المستهلكون في المنزل.