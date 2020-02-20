زراعة الرئة عملية دقيقة.. اعرف امتى تكون ضرورة للمريض

كتبت نهير عبد النبى

قد تتعرض الرئة لمشاكل عديدة تؤثر على وظيفتها وتسبب الاختناق والألم الشديد، ومع الوقت ونتيجة تدهور الحالة الصحية قد تحتاج لعملية زرع الرئة وهى من العمليات الدقيقة يتم فيها استبدال رئة المريض برئة جديدة من متبرع ، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن هناك حالات تحتاج لزرع الرئة ومنها:

متى تحتاج لعملية زراعة الرئة

إصابة الرئة بالتلف الشديد تعوق حصول الجسم على الأكسجين الذى يحتاجه للقيام بالوظائف الحيوية ومن أبرز المشاكل التي يضطر المريض فيها لزراعة الرئة هي:

1:الإصابة بداء الانسداد الرئوي الشديد ، والذى يسبب الانتفاخ وضيق التنفس.

2:المصابون بمرض التليف الرئوي.

3: فرط ارتفاع ضغط الدم في الرئتين (ارتفاع ضغط الدم الرئوي).

4:الإصابة بالتليف الكيسى

في الغالب يتم علاج التلف الرئوي بالأدوية أو أجهزة التنفس ولكن في حالة فشل الأدوية أو تدهور وظيفة الرئة ينصح بإجراء زراعة الرئة

وقد يحتاج بعض الأشخاص المصابين بمرض الشريان التاجي إلى إجراء عملية لاستعادة تدفق الدم إلى الشريان المسدود أو الضيق في القلب، بالإضافة إلى زراعة الرئة،

ولكن ذلك في في بعض الحالات فقط ، قد يحتاج الأشخاص المصابون بأمراض خطيرة في القلب والرئة إلى عملية زرع القلب والرئة معا.

في الغالب تبدأ الاستعدادات لعملية زراعة الرئة قبل الجراحة بفترة طويلة وذلك لإجراء الفحوصات والتحاليل والبحث عن متبرع مناسب للحالة، وينصح قبل اجراء العملية أن يكون مكان موثوق فيه وله تجارب في زراعة الرئة منعا لحدوث أي مشاكل صحية أخرى.

بعد زراعة الرئة، ينصح الطبيب بممارسة التمارين الرياضية والنشاط البدني كجزء منتظم من حياتك لمواصلة تحسين صحتك الجسدية والعقلية، حيث تساعد ممارسة التمارين الرياضية في التحكم بضغط الدم، والتحكم في التوتر، والمحافظة على وزن صحي للجسم، وتزيد من قوة العظام، وتحسن من الوظائف البدنية، فعندما يصبح مستوى لياقتك البدنية أعلى، فسيكون جسمك قادرا على استخدام الأكسجين بفعالية أكبر.