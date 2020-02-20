روسيا تطور نموذجا جديدا من طائرات الرصد والاستطلاع

موسكو /أ ش أ/

أفادت الشركة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات، بأن الخبراء بشركة (مايسييف) الروسية انتهوا من تعديل نموذج لطائرات (An-140-100)، والتى تستخدم لأغراض الرصد والاستطلاع.

وأوضحت الشركة - فى بيان وفق ما أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس، - أن النموذج الجديد حصل على تعديلات خاصة شملت بعض أجزاء الهيكل والأنظمة الإلكترونية، كما زودت بمعدات تسمح لها بإجراء رحلات جوية للاستطلاع والتصوير، ما سيمكن الطائرة من التقاط صور عالية الدقة من الجو لتفاصيل الأرض، ما يجعلها مفيدة فى عدة أغراض منها: العسكرية ووضع الخرائط ومراقبة الغطاء النباتي.

وأشارت القناة الروسية إلى أنه تبعا للمعلومات المتوفرة، فإن النموذج الجديد (طائرة مروحية توربينية مطورة عن طائرات An-140-100)، سيخضع لاختبارات متعددة قبل البدء بإنتاجه بأعداد كبيرة، بما فيها اختبارات للتحقق من فاعلية التصميم، والتحقق من الأنظمة الإلكترونية، واختبارات للطيران، واختبارات لأنظمة الرصد والتصوير.