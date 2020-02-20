رفع القمامة والمخلفات وتغطية بركة بقرية دمشير بالمنيا استجابة لشكاوى الاهالى

المنيا- فريق المحافظات

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، جهودها فى متابعة حالة النظافة العامة ورفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة ونقلها للمقالب العمومية، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا،والذى شدد على تكثيف حملات النظافة من أجل خلق بيئة نظيفة والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمركز.

وقال محمد سيد رئيس مركز المنيا، إن الوحدة المحلية لمجلس قروى دمشير نفذت أعمال تغطية وتسوية بركة بعزبة الشيخ علاء،استجابة لشكوى أهالى العزبة على أحد مواقع التواصل الاجتماعى، وحرصاً على صحة المواطنين وأمنهم وسلامتهم ومنع انتشار الأمراض والأوبئة.

كما أجرت لجنة من إدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع شئون البيئة أعمال مراجعة الموقع والتأكد من تلافى أسباب الشكوى وعدم وجود أى أثر لمخلفات أو قمامة بالمنطقة.

وفى سياق متصل نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بالمنيا حملة مكبرة لتسوية وتمهيد طرق قرية نزلة البدرمان والقرى التابعة لها ورفع المخلفات من المقلب الوسيط بقرية ابو خلقه إلى المقلب العمومى بصحراء دلجا، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا، ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق وميادين المراكز والشوارع الرئيسية على مستوى الأحياء بالمدن والقرى من خلال تنفيذ حملات دورية، لمتابعة الحالة العامة بهدف إضفاء المظهر الحضارى المميز والشكل الجمالى وخلق بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين.

وكان محافظ المنيا قد استعرض اليوم الخميس 49 شكوى للمواطنين فى لقائه الجماهيرى ، ووجه بالعمل على سرعة حلها، حيث وجه بصرف مساعدات مالية شهرية، وإعانات عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية والأولى بالرعاية وبعض الحالات المرضية المزمنة ، ودراسة توفير مشروعات صغيرة لبعض الحالات.

وأكد المحافظ أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة حريصة على بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين والرد عليها فى إطار من الشفافية، مشددا على رؤساء الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفورى لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم.

جدير بالذكر أن محافظ المنيا يعقد لقاء خدمة المواطنين بشكل دورى،وتستقبل إدارة خدمة المواطنين الشكاوى على رقم 16528 الخاص بمنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، ومن خلال مبادرة "صوتك مسموع " والتى تقوم على معالجة المشكلات وحل الشكاوى والرد على الاستفسارات من المواطنين من خلال فريق تنفيذى تم اختياره بكل محافظة وهو بمثابة غرفة عمليات دائمة يتم من خلالها التعامل مع الشكاوى الواردة إليها أولاً بأول ومتابعتها والتواصل مع أصحابها لإفادتهم بما تم بصدد مشكلاتهم .