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رسمياً.. انسحاب الأمير هارى وزوجته ميجان من الحياة الملكية 31 مارس

الخميس، 20 فبراير 2020 11:27 ص
رسمياً.. انسحاب الأمير هارى وزوجته ميجان من الحياة الملكية 31 مارس هارى وميجان
كتب محمد جمال

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سيبدأ الأمير هارى وزوجته ميجان رسمياً حياتهما خارج الالتزامات الرسمية مع العائلة الملكية البريطانية في 31 مارس، على ما أعلن ناطق باسمهما، واعتباراً من الأول من أبريل لن يحظى الزوجان اللذان أحدثا صدمة الشهر الماضى بإعلان تخليهما عن دورهما ضمن العائلة، بمكاتب فى قصر باكنجهام، حيث تقيم الملكة إليزابيث الثانية وسيتمثلان عبر جمعيتهما الخيرية البريطانية.

وأوضح الناطق باسم الزوجين أن الأمير هاري سيحتفظ فى نهاية المطاف بألقابه العسكرية العزيزة على قلبه.

وتناقش العائلة المالكة البريطانية مع الأمير هارى وزوجته ميجان، منع استخدامهما كلمة "ملكي" فى علامتهما التجارية بعدما تخلى الزوجان على نحو مفاجئ عن واجباتهما الملكية لبدء حياة جديدة فى كندا.

واتفق هاري، حفيد الملكة إليزابيث، وزوجته ميجان، دوقة ساسكس، مع الملكة فى الشهر الماضى على أنهما لن يواصلا عملهما كفردين فى العائلة المالكة بعد إعلانهما المفاجئ عن رغبتها فى السعى "لدور تقدمى جديد" يأملان تمويل نفسيهما من خلاله.

وقال مصدر ملكى "نظرا لأن دوق ودوقة ساسكس يتنحيان عن دوريهما كعضوين بارزين فى العائلة المالكة ويسعيان للاستقلال المالى فسوف يتعين مراجعة استخدام كلمة ’ملكي’ فى هذا السياق".

وأضاف المصدر "المناقشات لا تزال جارية"، ويستخدم هارى وميجان علامة "ساسكس رويال" بكثرة.

ويحمل الموقع الإلكترونى الخاصة بهما الاسم نفسه كما يستخدمانه فى علامتهما التجارية ومؤسستهما للاستخدام فى الكتب والأدوات المكتبة والملابس مثل أثواب النوم والجوارب والحملات الخيرية وأدوات التدريب والرياضة والرعاية الاجتماعية.

وقال المصدر الملكى "فى إطار عملية انتقال دوقة ودوقة ساسكس للفصل الجديد من حياتهم، يجرى التخطيط لإطلاق مؤسستهما الجديدة التى لا تهدف للربح. سنعلن التفاصيل فى حينها".

وعبر هارى عن حزنه لاضطراره التخلى عن واجباته الملكية فى اتفاق مع الملكة قائلا إنه لا يوجد خيار آخر إذا كان يرغب هو وزوجته ميجان فى مستقبل مستقل عن تدخل الإعلام الخانق فى حياتهما.


هارى

ميجان ماركل

بريطانيا

قصر باكنجهام

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