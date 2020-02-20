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رئيس هيئة الأركان العامة بالسعودية يستقبل نظيره الأثيوبى

الخميس، 20 فبراير 2020 04:24 م
رئيس هيئة الأركان العامة بالسعودية يستقبل نظيره الأثيوبى الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلى
وكالات

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استقبل رئيس هيئة الأركان العامة بالمملكة العربية السعودية، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلى، اليوم، رئيس هيئة الأركان الأثيوبى الجنرال آدم محمد والوفد المرافق له.

وكما نشرت وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين البلدين وبخاصة فى المجال الدفاعى، وأهمية تعزيز التعاون الأمنى والعسكرى، ومستجدات الأوضاع فى المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين، وحضر اللقاء عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع من الجانبين.

وفى شأن سعودى متصل، استقبل العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، اليوم الخميس، مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي فى الرياض.

من جانبها رحبت وزارة الخارجية السعودية بزيارة مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي للمملكة، في زيارة رسمية بدأت أمس الأربعاء، ونشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية السعودية، عبر تويتر، صور من وصول بومبيو للمملكة، وعلق عليها:"نرحب بزيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي يبدأ زيارة رسمية للمملكة إلى العاصمة السعودية الرياض، لبحث عدد من ملفات المنطقة.

وكانت أكدت الخارجية الأمريكية، أن مايك بومبيو، سيقوم بجولة تشمل ألمانيا والسنغال وأنجولا وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في الفترة من 13 إلى 22 فبراير الجارى.


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