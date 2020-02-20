رئيس مجلس الاعيان الأردنى يلتقى مدير منظمة العمل العربية

وكالات

استقبل رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، فى مكتبه، مدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيرى، واعضاء المنظمة المشاركين فى مؤتمر تمكين المرأة العربية المنعقد فى عمان بالتعاون مع لجنة المرأة فى مجلس الاعيان.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، جرى خلال اللقاء استعراض واقع المرأة العربية والتحديات التي تواجهها وسبل النهوض بدورها على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وسبل تجاوز المعيقات التي تعترضها .

وعبر الفايز عن اعتزازه بالدور الكبير الذى تقوم به المرأة العربية عموما والمرأة الاردنية بشكل خاص، وقال "عندما نتحدث عن المرأة العربية، ودورها وحضورها في الحياة العامة ، ومختلف الانشطة والميادين، فأننا نتحدث عن شقائق الرجال ونصف المجتمع، وعن المرأة العربية المكافحة المناضلة، التي للأسف ما زالت تواجه العديد من المعيقات" .

واضاف إن المرأة العربية تستحق الكثير، والطموح كبير بان يتوافر لها المزيد من المزايا التي تمكنها، من ان تكون شريكا حقيقيا للرجل، وهذا يتطلب تغيير العديد من المفاهيم الخاطئة، لتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار، وبحاجة الى قوانين اكثر عدلا وأقل تحيزاً، اضافة الى ضرورة إسقاط جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتفعيل الاتفاقيات الدولية التي تزيل كافة أشكال التمييز .

من جانبه، اشاد مدير عام منظمة العمل العربية، بالاهتمام الكبير الذى يوليه الاردن للمرأة الاردنية التى حققت انجازات كبيرة فى مختلف المجالات والميادين.

وحضر اللقاء رئيس لجنة المرأة فى مجلس الاعيان العين رابحة الدباس والعين زياد الحمصى وعدد من اعضاء منظمة العمل العربية.