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لتسليمها لمستحقيها فى أسرع وقت‬..

رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى يطالب شركات المقاولات بسرعة الانتهاء من الوحدات

الخميس، 20 فبراير 2020 11:21 ص
رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى يطالب شركات المقاولات بسرعة الانتهاء من الوحدات جانب من تفقد عدد من مواقع الإسكان الاجتماعى بمدينة بدر
‫كتب أحمد حسن ‬

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‫تفقدت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عدد من مواقع الإسكان الاجتماعى بمدينة بدر، يرافقها المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذى للصندوق، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر ومسئولو جهاز المدينة والمشروعات.‬
 
‫وتفقدت مى عبدالحميد، ومرافقوها، مشروعات الإسكان الاجتماعى بمناطق (842 عمارة بالحى السابع -  205 عمارات بالحى الخامس "مرحلة ثانية" - 351 عمارة "مرحلة ثالثة بالامتداد الشرقى للمدينة – 1194 عمارة  "مرحلة الرابعة"بمنطقة حدائق العاصمة)، للاطمئنان على سير العمل بتلك المشروعات وللتأكد من الجودة فى تنفيذ الوحدات. ‬
 
‫كما تفقدت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، على هامش جولتها بمواقع الإسكان الاجتماعى، مشروع سكن مصر بعدد (53 عمارة ) جارٍ تنفيذها بالامتداد الشرقى لمدينة بدر، والوحدات السكنية المخصصة  للموظفين الذين سيتم نقلهم  إلى العاصمة الإدارية الجديدة بعدد(376 عمارة).‬
 
‫وشددت مى عبدالحميد، على مسئولى الشركات المنفذة بمواقع الإسكان الاجتماعى، لسرعة الانتهاء من الأعمال الجارى تنفيذها بالإسكان الاجتماعى، وبكفاءة وجودة عالية، وخاصة أعمال  المرافق والطرق وتنسيق الموقع، لتسليم الوحدات لمستحقيها فى أسرع وقت.‬
 
‫كما أشادت مى عبدالحميد بنسب الإنجاز وسرعة التنفيذ من قبل الشركات العاملة بمشروعى "الإسكان الاجتماعى"بمنطقة حدائق العاصمة، والوحدات المخصصة لموظفى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك للجهود المبذولة فى تنفيذ كلا المشروعين.   ‬

وزاره الاسكان

مشروع الاسكان الاجتماعى

مدينه بدر

المدن الجديده

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