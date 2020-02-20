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رئيس جامعة عين شمس يشهد افتتاح تطويرات قسم الأنف والأذن بمستشفى الدمرداش

الخميس، 20 فبراير 2020 05:19 م
رئيس جامعة عين شمس يشهد افتتاح تطويرات قسم الأنف والأذن بمستشفى الدمرداش الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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افتتح منذ قليل د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس يرافقه أشرف عمر عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و  د. أيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية و د. طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش الجامعي و أ.د. حسن الأبياري رئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة و بحضور السادة وكلاء كلية الطب و الأساتذة و الأطباء و المتخصصين في المجال ، قسم الأنف والأذن الجديد ، و الذي يقع بالدورين الثاني و الثالث تمهيداً لبناء  مستشفى الطوارئ الجامعي الجديد كجزء من خطة تطوير مستشفى الدمرداش الجامعي .

ويضم القسم وحدة التخاطب و التوازن بالإضافة لأماكن خاصة بالمرضى و أخرى للأطباء و قاعة اجتماعات ووحدات إدارية.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري   ود. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث ود. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب  و د. أشرف عمر عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات، افتتحا، جناح العمليات الكبرى بمستشفى عين شمس التخصصي و الذي يضم ( 11) غرفة عمليات مجهزة بنظام الكبسولة ، لتواكب بذلك أحدث النظم الطبية العالمية بأعلى معايير الجودة الصحية ، و بتكلفة  75 مليون جنيه مصري تحملتها مؤسسة البنك الأهلي بالتعاون و الشراكة مع جامعة عين شمس  و المجموعة المصرية .

كما شهد الافتتاح كلا من الدكتور علي الأنور  مدير المستشفى التخصصي و د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس السابق ود. أحمد زكي بدر رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوير  و عمرو شاكر رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية.

 وفي كلمته أشاد وزير المالية بجهود جامعة عين شمس  في الوصول بالخدمة الصحية في مصر لأفضل مستوى ، بما يصب في صالح المواطن المصري ، وتنفيذاً لتوجهات الدولة بأهمية رفع كفاءة المستشفيات الجامعية لتكون ساعداً أصيلاً في منظومة الخدمة الصحية في مصر ، باعتبار أن الصحة و التعليم يأتيان على رأس أولويات رؤية مصر 2030 .

كما ثمن ثمار الشراكة بين الجامعة و مؤسسة البنك الأهلى و التى استطاعت أن تحقق نجاحات متكررة لخدمة الصالح العام و تقديم أعلى مستويات الخدمة الصحية .


 



 


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