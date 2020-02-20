رئيس جامعة الإسكندرية: نسعى لتعزيز فرص رواد الأعمال والشباب

الإسكندرية أسماء على بدر

شهد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، احتفالية التي ينظمها الاتحاد الاوروبي بجامعة الإسكندرية، بحضور إبراهيم العافية، رئيس قطاع التعاون الدولي بالاتحاد الاوروبي بالقاهرة، وسيزار اونيستين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دعم التدريب الاوروبي، حيث تهدف تلك الجولة لاطلاع الشباب على الفرص التي تتوفر من خلال المشاريع والبرامج التي يدعمها الاتحاد الاوروبي في مصر تحت شعار "التعليم وتمكين الشباب".

وفي كلمته أعرب الدكتور عصام الكردي، عن سعادته بعقد هذا الحدث الهام بجامعة الإسكندرية، لاسيما أن الجامعة تسعى دائما لعقد شراكات مع كبرى الجامعات بالاتحاد الاوروبي لتلبية احتياجات طلاب الجامعة وتطلعاتهم لمستقبل اكثر إشراقا لهم، مضيفا أن الجامعة لا تألوا جهدا في تشجيع وتمكين رواد الاعمال من الشباب وتلبية احتياجات الكوادر الفنية من دعم وتدريب.

ولفت الكردي ، الى أن جامعة الاسكندرية تعد ثاني اقدم جامعة في مصر، حيث تم إنشاؤها عام 1942، حيث قدمت الجامعة انتاجا علميا وفيرا على مر ثمان عقود من ابحاث علمية وطاقات بشرية متعددة، كما تضم 23 جامعة ومعهد، مشيرا ان مع بداية العام الدراسي القادم سوف تشهد الجامعة إنشاء كلية الحاسبات وعلوم البيانات، فضلا عن موافقة المجلس الاعلى للجامعات عن المقترح المقدم من الجامعة لإنشاء كلية الثروة السمكية ايضا، واكد الكردي ان هذا التوسع يعد هدفا استراتيجيا لاحتواء طاقات الشباب في مصر و مختلف دول العالم،لأن الشباب هم قادة المستقبل واعظم قوة في العالم، ويشكلون الاغلبية في معظم بلدان العالم، واكد ان الجامعة تعمل على دعم الشباب من رواد الاعمال في مختلف المجالات ومن هذا المنطلق تعقد الجامعة الشراكات والاتفاقيات مع كبرى الجامعات العالمية من احل تحقيق هذا الهدف المرجو ، واضاف الكردي ان الاتحاد الاوروبي شريك هام جدا لمصر بصفة عامة ولجامعة الاسكندرية بصفة خاصة، والشاهد على ذلك العدد الكبير من البروتوكولات واتفاقيات التعاون بين الجامعة والاتحاد، كما اكد الكردي ان الجامعة حققت انحازا كبيرا حيث تم الموافقة على تمويل 6 مشروعات ممولة من Erasmus، كما توجه الكردي بالشكر لوزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية المصرية واكاديمية البحث العلمي على الدعم اللامحدود لجامعة الاسكندرية.

فيما أكد إبراهيم العافية ، أن الاتحاد الاوروبي يسعى للتعاون مع جامعة الاسكندرية لانها من اكبر الجامعات بالشرق الاوسط، وتحتل مكانة مرموقة بين كبرى الجامعات، واكد ان الاتحاد الاوروبي وافق على وضع استراتيجية الشباب للاتحاد الاوروبي كإطار للتعاون وتهدف تلك الاستراتيجية الى توفير مزيد من الفرص للشباب في التعليم وسوق العمل وتشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في المجتمع، واضاف العافية ان الاتحاد الاوروبي يمول الكثير من البرامج والمشاريع الاقيمية والثنائية التي تعزز مصالح الشباب ليس فقط في مصر ولكن في المنطقة باكملها، وفي القلب منها برنامج Eeasmus الذي يدعم الشباب في مجالات التعليم والمنح الدراسية والتدريب والرياضة.

فيما اكد سيزار اونستين ، ان الاتحاد الاوروبي في مصر يحرص على دعم وتمكين الشباب المصري بشكل عام لأن اكثر من نصف سكان المصريين تقل اعمارهم عن 25عاما، وهذه هي الفئة العمرية لأغلبية الشباب في مصر، واكد ان هذا الدعم يتمثل في عدد من المشاريع والمبادرات المختلفة التي يمولها الاتحاد في مصر وسوف تتاح لهن الفرصة اليوم للإطلاع عليها.

وقالت الدكتورة رشا الشنيطي، المدير التنفيذي لوحدة إدارة المشروعات، ان هناك خبراء من المشروعات الثنائية والإقليمية الممولة من الاتحاد الاوروبي سيقومون بعرض ما تم تحقيقه من مشروعات خلال الجلسات النقاشية بهدف توعية الشباب عن الفرص المتاحة في المجالات المختلفة ، كما سيتم عرض مقاطع فيديو لقصص نجاح حققها شباب انتفعوا من المشاريع والبرامج التي يدعمها الاتحاد الأوروبى ، مشيرة الى أنه سيقام معرض يتم فيه عرض نماذج لبعض المشاريع التي تم تنفيذها بالفعل في مصر ودول الجوار لدعم مزيد التواصل بين الطلاب والشباب المستفيدين وخبراء المشروعات، بالإضافة إلى إطلاق مسابقة للتصوير في على منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام لإعطاء الفرصة للطلبة للتعبير عن انطباعهتم حول هذه اللقاءات .