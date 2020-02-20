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رئيس جامعة أسوان يكرم الفائزين بالمراكز المتقدمة فى الأنشطة الطلابية

الخميس، 20 فبراير 2020 02:02 م
رئيس جامعة أسوان يكرم الفائزين بالمراكز المتقدمة فى الأنشطة الطلابية رئيس جامعة اسوان يكرم الفائزين الحاصلين على المراكز المتقدمة بالأنشطة الطلابية
أسوان - صلاح المسن

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عقدت جامعة أسوان حفل تكريم للفائزين الحاصلين على المراكز المتقدمة بالأنشطة الطلابية، وقام الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان بتكريم الفائزين والحاصلين على المراكز المختلفة فى جميع الأنشطة التى شاركت بها جامعة أسوان من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة أسوان.

وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان فى تصريحات صحفية على أهمية دعم الطلاب فى المشاركة الإيجابية فى مختلف المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية والعلمية وغيرها وتتم هذه الأنشطة لتعظيم الاستفادة من طاقاتهم وغرس الانتماء والولاء لحب هذا الوطن  بإشراف الأستاذ حاتم وتقام المشاركات الفنية والادبية والرياضية بمتابعة من حاتم يسرى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب المركزية والعاملين بها فى الإدارات المختلفة.

من ناحية اخرى قام الدكتور أحمد غــلاب رئيس جامعة أسوان وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة باستئناف اعمال مركز ريادة الأعمال للمرحلة الثانية من الدورات التدريبة فى ريادة الأعمال التى تنفذها إدارة الأسر واتحاد الطلاب بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وذلك فى الفترة من 16 / 2 حتى 20 / 2 / 2020. وفقا لخطة وزارة الشباب والرياضة.

وكانت قد عقدت جامعة أسوان مؤخرا حفل تكريم الموظف المتميز من العاملين بالجهاز الإدارى بجامعة أسوان وذلك بحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث وحسين عبداللطيف أمين عام جامعة أسوان حيث تم تكريم إدارة العلاقات العامة وإدارة مكتب رئيس جامعة أسوان وادارة شؤون الطلاب والتعليم المركزية وعددا من الموظفين المتميزين من العاملين بالكليات  بجامعة أسوان  من الإدارات المختلفة ومن المستشفى الجامعى ومن بين المكرمين خالد عسران الأمين العام المساعد ومدير مكتب رئيس جامعة أسوان سابقا ومحمد حسانى مدير عام العلاقات العامة والمهندس عبد الناصر سعد الدين مدير إدارة التنظيم والإدارة وهبه عيد جاد خليل مدير الادارة المركزية لشؤن التعليم والطلاب وعدد من مديرى الإدارات.

وأكد الدكتور أحمد غــلاب رئيس جامعة أسوان "خلال الحفل" أن مسابقة التميز الإدارى للعاملين بمختلف القطاعات بجامعة أسوان خلقت روح المنافسة والتميز بين الموظفين لتحقيق الأهداف المرجوة معدلات الجودة لتحسين الأداء الوظيفى داخل جامعة أسوان وبث روح التعاون بين كل الإدارات بجامعة أسوان وأنه تم الاختيار من خلال وضع المعايير والأسس الخاصة بالمسابقة وذلك على مستوى الإدارات المركزية والكليات والمستشفى الجامعى.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أن جامعة أسوان استطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات فى عام 2019 منها حصول جامعة أسوان على المركز الأول فى التصنيف الدولى تايمز وتنظيمها لأسبوع شباب الجامعات الإفريقية الأول استضافت جامعة أسوان المجلس الأعلى للجامعات والعديد من الأحداث والألقاب التى حققتها جامعة أسوان.

وثمن رئيس جامعة أسوان دور الموظف الذى يمثل الضلع الثالث فى اكتمال المنظومة التعليمية بجامعة أسوان وأن جامعة أسوان أصبح يشار إليها بالبنان وكذلك مدى قيمة العلم والعمل والإخلاص.

 

 

 


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