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رئيس الوزراء يُصدر قرارا بمهام واختصاصات نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة

الخميس، 20 فبراير 2020 10:08 ص
رئيس الوزراء يُصدر قرارا بمهام واختصاصات نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا يُحدد مهام واختصاصات نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة.

ونص القرار على أن يتولى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة مباشرة مهام واختصاصات في مقدمتها معاونة الوزير في الإشراف على الأعمال الخاصة بشئون السياحة بالوزارة والجهات والهيئات والقطاعات التابعة لها، واقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط الوظيفى والإصلاح الهيكلي بها، وكذا معاونة الوزير في الإشراف على ملف التنشيط والترويج السياحي والتسويق الإلكتروني، واقتراح الخطط اللازمة لخلق أنماط وأسواق سياحية جديدة، بما يكفل زيادة أعداد السائحين والمساهمة في زيادة الدخل القومي.

كما نص القرار علي أن يتولى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، اقتراح السياسات اللازمة للترويج للمشروعات السياحية الجديدة وجذب المستثمرين للمساهمة فيها، والارتقاء بالمنظومة السياحية ومستوى الخدمات السياحية، وتصنيف المنشآت السياحية المصرية بما يتواكب مع المعايير العالمية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتتضمن المهام والاختصاصات ايضاً متابعة تنفيذ الضوابط والإجراءات المُنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة، ومعاونة الوزير في الإشراف على تنفيذ برنامج الحكومة، وكذا اختصاصات وزير السياحة والآثار المنصوص عليها بقانوني المنشآت الفندقية والسياحية وتنظيم الشركات السياحية المشار إليها، وأخيراً تنفيذ المهام التي يُكلفه بها وزير السياحة والآثار.


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