رئيس المصرية للاتصالات يكشف عن موقف الشركة من صفقة بيع فودافون

كتبت هبة السيد

أكد المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، على موقف الشركة تجاه الصفقة المحتملة بين شركة فودافون العالمية وشركة الاتصالات السعودية STC، حيث تؤكد الشركة المصرية للاتصالات على أن جميع الخيارات والفرص مفتوحة أمامها لاتخاذ قرار مدروس يخدم مصالح مساهميها فيما يتعلق باستثماراتها في شركة فودافون مصر.

وتابع بالقول "لقد عملنا بكل جهد لنضمن أن كافة حقوقنا القانونية قابلة للتنفيذ وان قرارنا يرتكز على ما يصب في مصلحة المساهمين، وهو ما نلتزم به دائما، حيث نري أن هناك فرص متعددة في كل خيار من الخيارات المطروحة سواء بتحقيق وفورات اقتصادية أو عائد فوري على الاستثمار بما يضمن الاستغلال الأمثل لأصول الشركة لتحقيق عوائد للمساهمين".

لقد وافق مجلس الإدارة اليوم على الاستعانة تحالف قوي يشمل كلا من EFG Hermes وCiti كمستشار استثماري ومكتب التميمي وشركاه كمستشار قانوني لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص والخيارات المتاحة."

وتتوزع هيكل ملكية شركة فوافون مصر، بين 55% لشركة فودافون العالمية، وهى النسبة المستهدفة بعرض الشراء السعودى، ونسبة 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقى 0.2% لصغار المساهمين.

من جهة أخرى علق حامد على نتائج أعمال الشركة عن العام المالي 2019 قائلا: "استطاعت الشركة أن تنهي العام بأداء قوي ونتائج مالية متميزة، وتمكنت الشركة من توفير السيولة اللازمة لتنفيذ مبادرة هامة لخفض التكاليف، والمتمثلة في برنامج المعاش المبكر، وكذلك تنفيذ الاستثمارات اللازمة للتطوير الشامل للبنية التحتية ورفع جودة خدمات الإنترنت في مصر. لقد حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر، نموا ثنائي الرقم مدعوما بالزيادة في الطلب على خدمات البيانات ذات السرعات العالية في كلا من وحدات أعمال الجملة والتجزئة، لتحقق الشركة أكبر صافي ربح في تاريخها زاد عن 4.4 مليار جنيه ليصل إلى 5 مليار جنيه بعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر.

كانت الشركة المصرية للاتصالات قد أعلنت عن نتائج أعمالها عن عام 2019، حيث قفز صافي الربح بعد الضرائب ليحقق نسبة نمو قدرها 33% مقارنة بالعام السابق محققاً مبلغ 4.4 مليار جنيه مدفوعا بالإيرادات القوية المحققة وارباح فروق العملة وإيرادات الاستثمار من فودافون والذي أبطل أثر تكلفة برنامج المعاش المبكر الذي شمل 3000 موظف بإجمالي تكلفة بلغت 1.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى الزيادة في مصروفات الهلاك والاستهلاك.

وتمثلت أهم الملامح الرئيسية لنتائج أعمال الشركة خلال 2019 في نمو الإيرادات وتسجيل أكبر صافي في الأرباح إلى جانب زيادة قاعدة العملاء وتحسين الخدمات وبرنامج المعاش المبكر، كما ساهمت جودة الخدمات وكذلك الاستراتيجية الرقمية الإقليمية من تحقيق هذا الأداء المالي المتميز، و قد انصب تركيزنا هذا العام على الاستعداد بشكل كامل للمستقبل الرقمي، سواء داخل المصرية للاتصالات أو في جميع انحاء البلاد، لقد التزمنا التزامًا تامًا بالركائز الرئيسية التي صممت لتطوير المصرية للاتصالات لتصبح مقدم متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي يعزز مكانة مصر كمركز رقمي إقليمي، لقد بلغ اجمالي النفقات الرأسمالية لهذا العام 12.7 مليار جنيه بما يعكس التزامنا القوي نحو تطوير بنيتنا التحتية، الأمر الذي أتى بثماره في صورة النجاح التجاري غير المسبوق لنظام WE SPACE، الذي وفر سرعات لا مثيل لها في السوق وكذلك استمرار تنفيذ المبادرة القومية لربط المحافظات بالألياف الضوئية (الفابير) وهو ما يؤكد عزم الشركة على التطوير ويعزز من أهداف تقديم خدمات مميزة وخبرة أفضل لعملائها.