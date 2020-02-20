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دوالى الساقين مشكلة مزعجة اعرف الأعراض والعلاج

الخميس، 20 فبراير 2020 02:06 ص
دوالى الساقين مشكلة مزعجة اعرف الأعراض والعلاج دوالى الساقين
كتبت فاطمة خليل

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دوالي الساقين هي الأوردة التي تصبح كبيرة، ملتوية ومنتفخة، وهي شائعة في الجزء الخلفي من الساقين والركبتين والفخذين، تنتج الدوالي عن الصمامات الموجودة في الأوردة والتي لا تعمل بشكل صحيح، هذا يؤدي إلى جمع الدم وزيادة الضغط في أوردة ساقيك. يؤدي الضغط المتزايد إلى تمدد الأوردة وزيادة حجمها وتورمها وتطورها، في هذا التقرير نتعرف على أعراض وعلاج دوالى الساقين، وفقاً لموقع "Drugs".

اعراض دوالى الساقين 3
اعراض دوالى الساقين 

اعراض دوالي الساقين
 

أعراض دوالى الساقين قد تصبح أسوأ بعد الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة من الزمن، حيث قد يكون لديك أي مما يلي:

-الأوردة الزرقاء أو الأرجواني أو المنتفخة في ساقيك.

-ألم وتورم ، أو تشنجات العضلات في ساقيك.

-الشعور بالتعب أو ثقل في ساقيك.

عوامل خطر الإصابة بدوالي الساقين
 

-الحمل

-تاريخ عائلي من الدوالي.

-زيادة الوزن أو السمنة.

- كبر السن من 50 سنة أو أكبر.

-الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة من الزمن.

-ارتداء الملابس الضيقة.

اعراض دوالى الساقين 4
اعراض دوالى الساقين 

تشخيص دوالي الساقين
 

دوالى الساقين تحتاج عند تشخيصها أن يفحص طبيبك ساقيك ويسأل عن تاريخك الطبي، وقد تحتاج إلى اختبارات، مثل الموجات فوق الصوتية دوبلر أو المسح الضوئي وتُظهر هذه الاختبارات عروقك وصماماتك، وكيف يتدفق الدم من خلالها، قد تظهر هذه الاختبارات أيضًا ما إذا كان هناك انسداد أو تجلط دموي.

علاج دوالي الساقين
 

علاج دوالي الساقين يهدف إلى  تقليل الأعراض، وتحسين المظهر، ومنع المزيد من المشاكل، يعتمد العلاج على الأوردة المصابة ومدى حدة حالتك.

 قد تحتاج إلى جراحة لعلاج أو إزالة الدوالي، على سبيل المثال، قد يقوم طبيبك بحقن محلول أو استخدام الليزر لإغلاق الدوالي.

 يمكن أيضًا إجراء عملية جراحية لإزالة الأوردة الطويلة.

اعراض دوالى الساقين
دوالى الساقين

كيفية تقليل أعراض دوالي الساقين
 

-لا تجلس أو تقف لفترات طويلة من الزمن، قد يؤدي ذلك إلى تجمع الدم في ساقيك وجعل الأعراض أكثر سوءًا، قم بثني أو تدوير كاحليك عدة مرات كل ساعة، حتى يتحرك الدم في ساقيك.

-لا تعبر ساقيك عند الجلوس أي لا تجلس وأنت "مربع"،هذا يقلل تدفق الدم إلى قدميك ويمكن أن تجعل الأعراض أسوأ.

-لا ترتدي ملابس ضيقة أو أحذية، خاصة الأحذية ذات الكعب العالى ولا ترتدي ملابس ضيقة حول الخصر أو الركبتين.

-الحفاظ على وزن صحي، حيث إن السمنة يمكن أن يجعل الدوالي أسوأ.

-ارتداء جوارب الضغط على ساقيك، حيث أنها تحسن تدفق الدم وتساعد على منع الجلطات.

-ارفع ساقيك واحتفظ بها أعلى من مستوى قلبك لمدة 15 إلى 30 دقيقة عدة مرات في اليوم، يمكنك أيضًا دعم نهاية سريرك لأعلى قليلاً لرفع ساقيك أثناء النوم، هذا سوف يساعد الدم على العودة إلى قلبك.

-  ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، حيث أن الرياضة يمكن أن تحسن تدفق الدم إلى الساقين والقدمين.

اعراض دوالى الساقين 4
 دوالى الساقين
 
 

 


دوالي الساقين

اعراض دوالي الساقين

علاج دوالي الساقين

دوالى الساقين

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