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حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وبروز المبانى علي حرم شارع كلية التجارة ببنها

الخميس، 20 فبراير 2020 09:48 ص
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وبروز المبانى علي حرم شارع كلية التجارة ببنها حملة إزالة تعديات
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة بنها بالقليوبية برئاسة المهندس حمدي سلامة رئيس مدينة بنها، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وبروز المباني والسلالم أمام العمارات بحرم شارع كلية التجارة ببنها، والتي كانت تتسبب في عرقلة الحركة المرورية ويتضرر منها المواطنون لتعديها على الأرصفة المخصصة للمشاة، ويقوم أصحابها بإشغالها بالمخالفة مما يتسبب في تشويه المظهر الحضاري للشارع، وإنتشار المخالفات.

وفي هذا السياق أعلنت محافظة القليوبية، أنها لن تسمح بأي مخالفة يتضرر منها المواطن، كما تم توجيه رؤساء المدن باستمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية، لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.

وأكدت المحافظة، ان تم التشديد علي تنفيذ القانون وإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة التي لم تتقدم لإجراءات التقنين والتصالح، وتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لجميع المتعديين على أملاك الدولة بجميع أنواعها، والذي تم منحهم الوقت الكافي للتقدم للتصالح وتقنين أوضاعهم ولم يتقدموا، أو تقدموا ولم يثبتوا جديتهم.

ومن ناحيته أعلن مجلس مدينة بنها، أنه واصلت الموجة ال 15  لإزالة التعديات على أملاك الدولة بقرية منية السباع التابعة لمركز ومدينة بنها، حيث تم إزالة 50 حالة على الأرض الزراعية واشتملت المخالفات على منازل بالمسلحات الخرسانيه وتعديات على الأرض الزراعية وتشوينات بناء ومنازل بالطوب الأبيض .

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الاستعداد الكامل وتوفير كافة المعدات والسيارات واللوادر اللازمة ، ومواصلة الحملات المكثفة  يومياَ دون انقطاع أو توقف خلال العطلات والإجازات الرسمية لإنجاز وتنفيذ قرارات الإزالة على مساحات الأراضي المسلوبة، طبقاَ لتقارير الحصر وتوصيات اللجنة الفنية ضمن إنطلاق فعاليات الموجة 15 من استرداد حق الشعب.

 


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