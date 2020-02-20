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حماية النيل تنفذ 19 قرار إزالة على مسطح 1700 متر فى الجيزة وبنى سويف

الخميس، 20 فبراير 2020 02:40 م
حماية النيل تنفذ 19 قرار إزالة على مسطح 1700 متر فى الجيزة وبنى سويف تعديات على النيل
كتبت أسماء نصار

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شنت الإدارة المركزية لحماية النيل بالقاهرة الكبرى وبنى سويف والمنيا حملة مكبرة لإزالة التعديات المقامة على نهر النيل، حيث تم تنفيذ 19 قرار إزالة ضمن الموجة الـ 15 بمركز الواسطى بمحافظة بنى سويف ومركز العياط بمحافظة الجيزة عبارة عن مبانى على مسطح حوالى 1700 متر مسطح  بالتعاون مع قوات مديرية أمن الجيزة وشرطة المسطحات المائية.

يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.

ووضعت الحكومة مخطط فنى وهندسى لتطوير كورنيش النيل بالقاهره الكبرى والمحافظات لإنشاء مشروع "ممشى اهل مصر " تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع مخطط متكامل للاستفادة من عمليات ازالة التعديات على مجرى النيل الرئيسى، وفرعيه واستخدامها فى مشروع لتطوير الواجهات النيلية على طول نهر النيل من مدينة أسوان وحتى القاهرة، وإمتداد فرعى دمياط ورشيد، حيث يتم حاليا تطوير الكورنيش وإنشاء كورنيش جديد بطول مسار النيل من كوبرى امبابة إلى كوبرى 15 مايو يتضمن انشاء مرسى يخوت ولسان مشاة على النهر ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل ومطاعم وكفيتريات وأماكن للجلوس ونوافيرر وبرجولات.

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن مشروعات تطوير الوجهات النيلية هدفه تطهير المجرى النهرى والحد من ظاهرة انتشار الحشائش والإطماء وتوسعة وتهذيب المجرى الملاحى لنهر النيل للحفاظ على استيعابه لكميات المياه وتحسين تدفق سريان المياه فى فترة أقصى الاحتياجات لضمان وصولها الى مستخدميها، علاوة على مواجهة ومنع التعديات والعشوائيات والارتقاء حضاريًا بها بهدف الحفاظ على النيل من التعديات وإنشاء ممشى سياحى وترفيهى ومنتزه للمواطنين.

الجدير بالذكر أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل يقوم بتنفيذ حملات مكثفة  لإزالة التعديات علي مجري النهر  بكافة محافظات الجمهورية التي تطل علي نهر النيل ليسجل القطاع أكثر من 50 ألف حالة تعدي  علي مجري نهر النيل منذ انطلاق الحملة في يناير 2015  بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة وأجهزة المحافظات ، ومازال القطاع واجهزته مستمر بعزم لا يلين حتى الوصول لنيل بلا تعديات .
 

تعديات على النيل (1)
تعديات على النيل (1)

 

تعديات على النيل (2)
تعديات على النيل (2)

 

 

تعديات على النيل (3)
تعديات على النيل (3)

 

 

تعديات على النيل (4)
تعديات على النيل (4)

 

 

تعديات على النيل (5)
تعديات على النيل (5)

 

 

تعديات على النيل (6)
تعديات على النيل (6)

 


 








 


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