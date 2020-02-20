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حظر السكوتر الكهربائى بمونتريال فى كندا

الخميس، 20 فبراير 2020 02:00 م
حظر السكوتر الكهربائى بمونتريال فى كندا السكوتر الكهربائى
كتب محمد جمال

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أعلنت مدينة مونتريال الأربعاء، وقف تجربة للسكوتر الكهربائى بالخدمة الذاتية، بوشرت الصيف الماضى بسبب عدم احترام المستخدمين لقواعد استعمالها، قالت البلدية "رُكن 20% فقط من السكوتر" فى الأماكن المخصصة لها، مشددة فى بيان على المخاطر المتعلقة بـ"السلامة" و"الفوضى" والعلاقة الصعبة أحياناً مع المشاة، وقال المسؤول عن النقل فى البلدية إريك آلن كالدويل "لا تريد بلدية مونتريال أن تتحول إلى شرطة للسكوتر"، مشيراً إلى تسجيل "خروقات بنسبة 80%" للقواعد المعمول بها.

وأضاف "فى عام 2020 ستخلو شوارع مونتريال من السكوتر" بعدما عجز مشغلوها عن ضمان احترام القواعد المعتمدة فى هذا المجال، وكان المشروع التجريبى الذى أُطلق فى صيف 2019 يقترح على سكان المدينة استئجار دراجات وسكوتر كهربائية فى الشارع، مع عدد من المشغلين من بينهم الشركتان الأمريكيتان الكبيرتان "بيرد ولايم".

وقال المدير العام لفرع "لايم" فى كندا مايكل ماركيفيتش "هذا التوقف غير المتوقع فى برنامج السكوتر الكهربائى مخيب جداً للآمال ويعد تراجعاً كبيراً لسكان مدينة ملتزمة خفض أزمات السير وانبعاثات الكربون".

وتابع "من الواضح وجود طلب فعلى على خيارات نقل بيئية وعملية مع تسجيل أكثر من 200 ألف رحلة و50 ألف مستخدم فى غضون 3 أشهر فقط".

وقالت شركة "بيرد" من جهتها "رغم هذا القرار، ستستمر بيرد كندا فى تعاونها مع بلدية مونتريال لإعادة السكوتر الكهربائى فى العام 2021".

وقد شملت المخالفات عدم احترام أماكن الركن أو تشريعات السلامة المرورية ولا سيما وضع الخوذة، ولم يسجل وقوع أى وفيات أو حوادث خطرة خلال هذه التجربة، واعتُبر اعتماد وسيلة النقل هذه فى مدن كثيرة فى العالم تهديداً للمشاة، ووضعت سلطات محلية قواعد صارمة لضبط استخدامها.

ومنعت سنغافورة فى نوفمبر السكوتر على أرصفتها، حاذية بذلك حذو ألمانيا وفرنسا.


سكوتر كهربائى

كندا

مونتريال

ألمانيا

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