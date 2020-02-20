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حديد عز: لم نصادف عقبات في توريد مستلزمات إنتاج من الصين بسبب "كورونا"

الخميس، 20 فبراير 2020 04:05 م
حديد عز: لم نصادف عقبات في توريد مستلزمات إنتاج من الصين بسبب "كورونا" رجل الأعمال أحمد عز
كتب هانى الحوتى

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أكدت شركة حديد عز، أنها لم تصادف عقبات في توريد مستلزمات إنتاج من الصين، والتي تعتبر مورداً هاماً لبعض مستلزمات الإنتاج، بسبب تأثير وباء فيروس كورنا، مؤكداً في الوقت نفسه أنها تتعامل مع موردين متنوعين من مناطق جغرافية مختلفة، وذلك لتفادى التركيز ولمزيد من المرونة اللوجستية.
 
وسبق أن أرسلت 7 شركات مقيدة بالبورصة المصرية، ردا للبورصة المصرية عن استفسارها بشأن التأثيرات السلبية لانتشار وباء فيروس كورونا، مؤكدة عدم وجود أى تأثير على أعمالها، فيما ردت شركة القناة للتوكيلات الملاحية بأن ارتباطها مع الأسواق الصينية محدود من خلال السفن العابرة بقناة السويس فقط، وبالتالى التأثيرات المحتملة على خطط الإمداد والعمليات التشغيلية هى تأثيرات ضعيفة. 
 
وضمت قائمة الشركات غير المتأثرة بفيروس كورونا، وهى الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، دلتا للطباعة والتغليف، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، الإسكندرية للغزل والنسيج.
 
بينما أعلنت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، عن عدة نقاط بشأن التأثيرات السلبية لانتشار فيروس كورونا وهى؛ أولا الشركة التابعة الملوكة بالكامل لشركة النساجون الشرقيون للسجاد "OW China"، والتى تقع فى المنطقة الصناعية فى Tianjin، تساهم بنسبة 1% فى إجمالى إيرادات الشركة، ثانيا تعتبر الصين منافس رئيسى فى العديد من أسواق التصدير بالنسبة للسجاد المطبوع وغير المنسوج، والذى يمثل حوالى 20% من مبيعات الشركة،  وبناء على المدة التى سيظل بها الفيروس غير معالج، فإن هذا يمثل فرصة لشركة النساجون للسجاد لخلق أسواق تصديرية جديدة.
 
 
وسبق أن أعلنت شركة حديد عز، عن نتائج أعمالها المجمعة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر لعام 2019، وبلغت صافى قيمة المبيعات المجمعة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، نحو 35.26 مليار جنيه مقارنة بقيمة 37.45 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة انخفاض نحو 6%، ومثلت مبيعات حديد التسليح، نحو 76% من إجمالى المبيعات بقيمة 26.8 مليار جنيه، بينما تمثل مبيعات الصلب المسطح نسبة 23% بقيمة 8.02، وبالنسبة لصادرات الصلب المسطح فهى تمثل 50% من إجمالى مبيعات الصلب المسطح.
 
 
 

حديد عز

كورونا

الصين

اخبار البورصة

خديد

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