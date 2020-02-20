حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة سيارة مواد غذائية فى النزهة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة النزهة، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة سيارة مواد غذائية .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً مفأدة ثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة النزهة، اشتبه فى شخصان، وباستيقافهما تبين أنهما كلاً من، "م.م.ف"، 29 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 3439 لسنة 2011م قصر النيل "سرقة "، و"ع.ط.ع" 25 سنة عاطل، وضبط بحوزتهما " مفتاح تشغيل سيارة مصطنع "، بمناقشتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بأنهما كانا في سبيلهما لسرقة السيارة رقم ف د ر 984 ماركة شيفروليه موديل 2020م بيضاء اللون " بصندوق مغلق "، والتابعة لشركة قباء للمواد الغذائية باستخدام المفتاح المضبوط بحوزتهما حال توقفها بالشارع محل الضبط بتحريض من "ر.س"، 45 سنة، سائق بذات الشركة والسابق اتهامه فى القضية رقم 41 لسنة 2002م المرج " بلطجة ".

وأضافا بتحصلهما على المفتاح من الأخير، وتم بإرشادهما ضبط المتهم الثالث، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها، وأقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وطبيعة عمله كسائق بالشركة المُشار إليها، اختمرت في ذهنه فكرة سرقة إحدى سيارات الشركة ومساومة مالكها على دفع مبلغ مالي نظير إعادتها، وفي سبيل ذلك إستعان بالمتهمان سالفى الذكر لتنفيذ مخططه، وتسليمهما نسخة من مفتاح السيارة تمكن من إصطناعها وإخبارهما بخط سير السيارة ومكان تواجدها بالشارع المُشار إليه " لتوريد مواد غذائية " حتى يتمكنا من سرقتهاأمكن التوصل لمالك السيارة "م.أ"، 40 سنة، مدير شركة للمواد الغذائية، باستدعائه تعرف علي المتهم الثالث، واتهمهم بالشروع في سرقة السيارة ، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.