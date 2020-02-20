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حبس الزوجة المتهمة بتعذيب طفلة زوجها حرقا بمعلقة فى الشرقية

الخميس، 20 فبراير 2020 07:57 م
حبس الزوجة المتهمة بتعذيب طفلة زوجها حرقا بمعلقة فى الشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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قررت نيابة الحسينة الجزئية بمحافظة الشرقية، برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة وبإشراف المستشار أحمد خفاجي المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بتعذيب ابنة زوجها الطفلة البالغة من العمر ثماني سنوات حرقا، وقررت عرض الطفلة علي مصلحة الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مباحث مركز شرطة صان الحجر، بقيام " سمية ش م" ربة منزل مقيمة دائرة صان الحجر، بتعذيب الطفلة " منة  ال ال " 8 سنوات ابنة زوجها، وإصابتها بحروق متعددة بأنحاء الجسد، باستخدام معلقة يتم تسخينها على النار ووضعها على جسد الطفلة مما تسبب فى إصاباتها بأنحاء الجسد، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1409 جنح مركز شرطة صان الحجر، لسنة 2020.

وتمكن ضباط مباحث صان الحجر برئاسة النقيب أحمد سليم، رئيس المباحث، وبإشراف العقيد وليد عنتر، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الشرق، من ضبط المتهمة، وتبين أن الطفلة تعيش معها بعد إنفصال والداتها عن أبيها، وقيام كل منهما بالزواج من جديد، وأن زوجة الأب قامت بتعذيب الطفلة، وتم إحالتها للنيابة العامة.

وفي سياق متصل وقع حادث ناحية الطريق الإقليمي، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، وبالفحص تبين إصابة " أحمد ع ع" 35 سنة مقيم تل حوين بكسر بالذراع الأيسر وجرح قطعي بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة وإشتباه ما بعد الإرتجاج، و" لطفي ر م" 43 سنة مقيم تل حوين مصاب بكدمات وسحجات متفرقة وإشتباه ما بعد الإرتجاج،وتم نقلهما إلي المستشفي العام لتلقي العلاج، وقامت الأجهزة الأمنية وضباط المرور برفع أثار الحادث من علي جانبي الطريق وتسير الحركة المرورية أمام السيارات، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

 

 


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