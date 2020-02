حاجات بتقع من فوق.. هكذا سخر دونالد ترامب من مايكل بلومبرج (فيديو)

أعاد دونالد ترامب، تغريدة فيديو يسخر فيه من مايكل بلومبرج المرشح الديمقراطي المحتمل، للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وعلق ترامب على الفيديو الساخر، عبر حسابه الرسمي بتويتر: "هذا يجعل مايكل الصغير يبدو، أفضل مقارنة بأدائه الليلة الماضية، هذه أسوأ مناظرة في التاريخ".

ويظهر الفيديو مايكل بلومبرج، أقصر من المنصة التي يقف عليها، بينما تتساقط أتربة من فوق، قبل أن يتم السخرية منه بانهيار أحجار ضخمة عليه، في سبيل السخرية والمزاح.

This makes Mini Mike look good compared to his performance last night. Worst debate performance in history! https://t.co/oUTz9njZPg