حاجات بتقع من فوق.. هكذا سخر دونالد ترامب من مايكل بلومبرج (فيديو)

كتبت ريهام عبد الله

أعاد دونالد ترامب، تغريدة فيديو يسخر فيه من مايكل بلومبرج المرشح الديمقراطي المحتمل، للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وعلق ترامب على الفيديو الساخر، عبر حسابه الرسمي بتويتر: "هذا يجعل مايكل الصغير يبدو، أفضل مقارنة بأدائه الليلة الماضية، هذه أسوأ مناظرة في التاريخ".



ترامب

ويظهر الفيديو مايكل بلومبرج، أقصر من المنصة التي يقف عليها، بينما تتساقط أتربة من فوق، قبل أن يتم السخرية منه بانهيار أحجار ضخمة عليه، في سبيل السخرية والمزاح.

This makes Mini Mike look good compared to his performance last night. Worst debate performance in history! https://t.co/oUTz9njZPg — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 20, 2020

سخر دونالد ترامب من منافسيه الديمقراطيين لعام 2020 فى آخر مسيرة له فى الحملة الانتخابية فى فينيكس بولاية أريزونا، مساء الأربعاء ، ودفع مرة أخرى بنظرية المؤامرة الانتخابي، ووصف مكتب التحقيقات الفيدرالى بأنه "حثالة غير شريفة" وشكى من أن كونان، الكلب بطل الحرب فى الجيش الأمريكى الذى اشترك فى عملية اغتيال البغدادى، "حصل على دعاية أكثر"منه.

تزامن الحدث مع النقاش الأساسي الأخير للمعارضة فى لاس فيجاس، نيفادا، حيث تعرض مايكل بلومبرج لأول مرة للهجوم من جميع الجهات.

وانضم ترامب إلى سخرية بلومبرج على موقع تويتر، حيث ظل مستيقظًا حتى ساعة متأخرة من الليل وهو يتحدث عن الحكم الوشيك ضد مستشاره السابق ، روجر ستون ، وهو سياسى جمهورى سيء السمعة ويعرف بأنه "محتال سيء".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، حضر فاعلية انتخابية في مدينة فينيكس ، بولاية أريزونا، استعدادا للانتخابات الأمريكية 2020.

وتجمع أنصار الرئيس الأمريكي بالمدينة، وهتفوا بشعارات مؤيدة للرئيس ترامب الذى تحدث أمامهم في تجمع حاشد.

وحظيت مناظرة الديمقراطيين التى أجريت مساء أمس، الأربعاء، بمدينة لاس فيجاس، باهتمام كبير فى وسائل الإعلام الأمريكية، حيث تعد أول مناظرة يشارك فيه الملياردير الأمريكى مايكل بلومبرج، حيث قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن الساعة الأولى من المناظرة كانت كارثة كاملة لبلومبرج، فقد بدأت تائها فى بعض الأوقات وتلك كانت أفضل لحظاته، فقد وجهت له السيناتور إليزابيث وارن لكمات عدة مرات، وهاجمه بيرنى ساندرز وجو بايدن، وكان الأمر أشبه بمشاهدة مباراة مصارعة، قرر الجميع فيها التكاتف على مصارع واحد داخل الحلبة، وكان هذا المصارع فى حالة دهشة، ورغم ذلك يظل بلومبرج غنى للغاية وسيواصل إنفاق أمواله على هذا السباق، لذلك فإنه لن يبتعد عن السباق، لكن الزخم الذى بناه بالإنفاق الإعلانى سيتضرر بالأداء الذى كان دون التوقعات فى المناظرة.