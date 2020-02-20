"جنايات الزقازيق" تقضي بسجن 14 شخصا تشاجروا بسبب "بول حمار"

الشرقية – فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله وعضوية المستشارين، وائل عمر الشحات، ومحمود مجدي عبده، وسكرتارية نبيل شكري، المتهمين الأول والثاني والثالث بالسجن المؤبد، والحادي عشر بالسجن 5 سنوات، وبراءة الثالث عشر والرابع عشر، والسجن 3 سنوات للمتهمان الخامس عشر والسادس عشر، والسجن 10 سنوات لباقي المتهمين في واقعة مشاجرة قرية تل حوين بمركز الزقازيق، بسبب تبول حمار أمام منزل أحد العائلات بالقرية.

تعود أحداث القضية رقم 29104 جنايات مركز شرطة الزقازيق لسنة 2018،والمقيدة برقم 3675 كلي جنوب الزقازيق، لشهر يونيه 2018، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغا من مركز شرطة الزقازيق، بحدوث مشاجرة بقرية تل حوين، بين عائلة" الجزارين" وعائلة" سالم"بسبب تبول حمار أمام منزل أحدهم، وراح ضحيتها شاب من عائلة سالم وأصيب شقيقه، فيما توفيت والدتهما من صدمة الخبر، وتوجهت قوات من المديرية للقرية للسيطرة علي الأوضاع، ووضعت قوات أمنية لملاحظة الحالة بالقرية خوفا من تجديد الإشتباكات بين أبناء العائلتين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بمركز الزقازيق، عن تبول حمار تابع لعائلة " الجزا"ر، أمام منزل "سالم وهدان" بقرية تل حوين، وحدثت مشادة كلامية بين أبناء العائلتين، وتدخل العقلاء بالقرية، لإنهاء الخلاف عن طريق عقد جلسة صلح، إلا أن تطورت الخلافات من جديد، وحدثت مشاجرة عنيفة إستخدم فيها الأسلحة النارية، وأسفرت عن مقتل أحمد أبناء عائلة "سالم وهدان" وإصابة شقيقه "هاني"وإصابة 2 أخرين، وبعد علم" فكيهة السيد" والدة القتل بخبر مقتل نجلها سقطت جثة هامدة من هول الفاجعة، وتوجهت قوة من إدارة البحث الجنائي، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة الزقازيق، بمعرفة المقدم أشرف ضيف، رئيس مباحث مركز الزقازيق، وبالإشتراك مع الأمن العام، وتم فرض قوات من الأمن المركزي بالقرية للسيطرة علي الأوضاع، وتم تحديد 16 متهم في القضية والقبض علي 10 منهم بحوزة بعضهم أسلحة وذخيرة وأسلحة بيضاء تم إستخدامها في المشاجرة، وإحالتهم جميعا من قبل، محمد علام، رئيس نيابة مركز الزقازيق العامة لمحكمة جنايات الزقازيق ، التي أصدرت حكمها المتقدم.