سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 فبراير 2020 05:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"جنايات الزقازيق" تقضي بسجن 14 شخصا تشاجروا بسبب "بول حمار"

الخميس، 20 فبراير 2020 05:11 م
"جنايات الزقازيق" تقضي بسجن 14 شخصا تشاجروا بسبب "بول حمار" حبس - ارشيفية
الشرقية – فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله وعضوية المستشارين، وائل عمر الشحات، ومحمود مجدي عبده، وسكرتارية نبيل شكري، المتهمين الأول والثاني والثالث بالسجن المؤبد، والحادي عشر بالسجن 5 سنوات، وبراءة الثالث عشر والرابع عشر، والسجن 3 سنوات للمتهمان الخامس عشر والسادس عشر، والسجن 10 سنوات لباقي المتهمين في واقعة مشاجرة قرية تل حوين بمركز الزقازيق، بسبب تبول حمار أمام منزل أحد العائلات بالقرية.

تعود أحداث القضية رقم 29104 جنايات مركز شرطة الزقازيق لسنة 2018،والمقيدة برقم  3675 كلي جنوب الزقازيق، لشهر يونيه 2018، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغا  من مركز شرطة الزقازيق، بحدوث مشاجرة  بقرية تل حوين، بين عائلة" الجزارين" وعائلة" سالم"بسبب تبول حمار أمام منزل أحدهم، وراح ضحيتها شاب من عائلة سالم وأصيب شقيقه، فيما توفيت والدتهما من صدمة الخبر، وتوجهت قوات من المديرية للقرية للسيطرة علي الأوضاع، ووضعت قوات أمنية لملاحظة الحالة بالقرية خوفا من تجديد الإشتباكات بين أبناء العائلتين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بمركز الزقازيق، عن تبول حمار تابع لعائلة " الجزا"ر، أمام منزل "سالم وهدان" بقرية تل حوين، وحدثت مشادة كلامية بين أبناء العائلتين، وتدخل العقلاء بالقرية، لإنهاء الخلاف عن طريق عقد جلسة صلح، إلا أن تطورت الخلافات من جديد، وحدثت مشاجرة عنيفة إستخدم فيها الأسلحة النارية، وأسفرت عن مقتل أحمد أبناء عائلة "سالم وهدان" وإصابة شقيقه "هاني"وإصابة 2 أخرين، وبعد علم" فكيهة السيد" والدة القتل بخبر مقتل نجلها سقطت جثة هامدة من هول الفاجعة، وتوجهت قوة من إدارة البحث الجنائي، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة الزقازيق، بمعرفة المقدم أشرف ضيف، رئيس مباحث مركز الزقازيق،  وبالإشتراك مع الأمن العام،  وتم فرض قوات من الأمن المركزي بالقرية للسيطرة علي الأوضاع، وتم تحديد 16 متهم في القضية والقبض علي 10 منهم  بحوزة بعضهم أسلحة وذخيرة وأسلحة بيضاء تم إستخدامها في المشاجرة، وإحالتهم جميعا من قبل، محمد علام، رئيس نيابة مركز الزقازيق العامة لمحكمة جنايات الزقازيق ، التي أصدرت حكمها المتقدم.

 

 

 

 


مصر

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

قرية تل حوين

مركز الزقازيق

تبول حمار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدينة طامية و4 قرى فى الفيوم 4 أيام

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدينة طامية و4 قرى فى الفيوم 4 أيام

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة