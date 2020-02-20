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جدل بين الجزائريين بسبب قرار رئاسى واعتبار 22 فبراير يوما وطنيا

الخميس، 20 فبراير 2020 04:37 ص
جدل بين الجزائريين بسبب قرار رئاسى واعتبار 22 فبراير يوما وطنيا مظاهرات الجزائريين - أرشيفية
شعبان هدية

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بعد ساعات فقط من إقرار الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون، أن يكون يوم 22 فبراير، يوما وطنيا، خرج العشرات من الجزائريين بسيل من التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعى منها ما هو ساخر من القرار، ومنها من يشيد بقرار تبون، مؤكدين أنها خطوة لـ"تذويب الجليد بين الشعب والسلطة" على حد أحدهم.
 
ويصادف يوم 22 فبراير تاريخ انطلاق الحراك الشعبى الجزائرى الذى أجبر الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة، و"أدخل" أغلب معاونيه السجن بتهم تتعلق بالفساد المالى.
 
يذكر أن الحراك الشعبى والتظاهرات فى الجزائر مستمرة منذ عام تقريبا، يرفض اعتبار تبون رئيسا منتخبا ويعتبر 12 ديسمبر تاريخ الانتخابات الرئاسية "تحويرا لمطالب الحراك" من طرف النظام، على حد تعبير أحد المعلقين.
 
fff
 
مغرد ربط ما يحدث الآن بما حدث بعد ثورة التحرير ضد فرنسا واتهم تبون بـ "تزييف" الحقائق.
 
هكذا زيف التاريخ .... هكذا اغتصبت الثورة و تم الاستلاء عليها ... من طرف جنرالات فرنسا و هكذا تم تصفية الثوار و هكذا اغتيل الشعب ...تبون من داعم العهدة الخامسة الا اقرار 22 من فيفري كيوم وطني ... النفاق و الاعتناق


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