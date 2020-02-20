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جامعة عين شمس تفتتح اليوم 11 غرفة عمليات بـ"التخصصى" بتكلفة 75 مليون جنيه

الخميس، 20 فبراير 2020 09:38 ص
جامعة عين شمس تفتتح اليوم 11 غرفة عمليات بـ"التخصصى" بتكلفة 75 مليون جنيه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
كتب محمود راغب

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تشهد جامعة عين شمس، اليوم الخميس، افتتاح 11 غرفة عمليات بمستشفى عين شمس التخصصى تعمل بنظام الكبسولة، بتكلفة 75 مليون جنيه، بمشاركة عمداء وأطباء مستشفيات جامعة عين شمس وعدد من الشخصيات العامة .

ومن المقرر أن يشهد الافتتاح د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ود. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب، والدكتور علي الأنور مدير المستشفى التخصصي ولفيف من رؤساء الأقسام والأطباء والمهتمين بالشأن الطبى، كما سيتم بث حى لإحدى العمليات التى سيتم إجراؤها عقب انتهاء مراسم الافتتاح.

يذكر أن جامعة عين شمس افتتحت مؤخرا مركز أبحاث كلية الطب، بمشاركة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس.

وقالت جامعة عين شمس إن المركز يرتبط ارتباط وثيق بمركز اكتشاف الدواء بكلية الصيدلة وذلك بهدف اكتشاف انماط جديدة من الدواء في مختلف الفروع وخاصة اورام الكبد، وله عدة شراكات مع مراكز بحثية مصرية وعالمية مثل جامعة زويل، المركز القومي للبحوث، جامعة فودان الصينية والمصنفة في المركز 40 عالميا في علاج السرطان وجامعة مونبلييه الفرنسية.

كما شهدا أيضا الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، مؤخرا، افتتاح معمل المحاكاة بطب عين شمس، حيث تفقد حجرات المعمل والوقوف على تجهيزاته، ويشكل مجلس إدارة مركز طب أبحاث عين شمس،  من عدة علماء مصريين واجانب منهم: البروفيسور  احمد كاسب رئيس وحدة اورام الكبد بمعهد MD اندرسون بالولايات المتحدة الامريكية، والدكتور باسكال بوجول رئيس وحدة الجينات بجامعة مونبلييه الفرنسية.

 



 


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