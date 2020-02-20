جامعة المنيا تنظم ورشة عمل للتدريب على "جائزة مصر للتميز الحكومي"

وخلال الورشة تم تدريب القائمين على العمل بملف الجائزة على معايير التميز المؤسسي، وأوضح المحاضر أن المشاركة فى الدورة الثانية 2020أصبح إجبارياً لكل الهيئات والمؤسسات الحكومية، كما تناولت الورشة المعايير والخدمات المقدمة من الإدارة وعمليات الميكنة والحفظ، وكذلك تناول دليل المؤسسة الحكومية المتميزة وفئات الجائزة، ومعايير التقييم، وأقسام الجائزة، وكيفية التغلب على العقبات التى ظهرت خلال المشاركة الأولى.

وتسعى الجائزة لتطوير الجهاز الإداري والاستفادة من العنصر البشرى والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات والخدمات، وميكنة العمل تماشياً مع الإصلاح الإدارى للدولة وتشجيعاً على الابتكار وتحقيق منظومة التميز المؤسسي.

ويُذكر أن جائزة التميز الحكومي تشمل على عدة جوائز منها جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وجائزة التميز الفردي، وجائزة القيادات المتميزة، وجائزة الابتكار والإبداع الفكري، بالإضافة إلى العديد من الجوائز الأخرى، وأطلقت الجائزة لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية، من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي ، تشيع جو التنافس الإيجابي الفعال والبناء، وتُرسخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة، وكذلك دعمًا للتنافسية المؤسسية.