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جامعة المنيا تنظم ورشة عمل للتدريب على "جائزة مصر للتميز الحكومي"

الخميس، 20 فبراير 2020 06:54 م
جامعة المنيا تنظم ورشة عمل للتدريب على "جائزة مصر للتميز الحكومي" ورشة عمل
المنيا - ماهر أبو نور

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نظمت جامعة المنيا ورشة عمل بمركز المؤتمرات بالجامعة، عن جائزة مصر للتميز الحكومي وذلك فى إطار تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والتى تقضىي بتكوين جهاز إدارى كفء وفعال برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، والتي حاضر فيها المهندس عبد العظيم علي رزق ممثل عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفة ممثلي كليات وإدارات الجامعة؛ لتكوين جهاز إداري كفء وفعال ومحوكم، يساهم بدوره في تحقيق التنمية، وأهداف التوجه الإصلاحي، الذي تتبناه الدولة للارتقاء بمصر، حيث تنظم المسابقة سنويا للتميز الحكومي على مستوى الأفراد والمؤسسات.

وخلال الورشة تم تدريب القائمين على العمل بملف الجائزة على معايير التميز المؤسسي، وأوضح المحاضر أن المشاركة فى الدورة الثانية 2020أصبح إجبارياً لكل الهيئات والمؤسسات الحكومية، كما تناولت الورشة المعايير والخدمات المقدمة من الإدارة وعمليات الميكنة والحفظ، وكذلك تناول دليل المؤسسة الحكومية المتميزة وفئات الجائزة، ومعايير التقييم، وأقسام الجائزة، وكيفية التغلب على العقبات التى ظهرت خلال المشاركة الأولى.
 
وتسعى الجائزة لتطوير الجهاز الإداري والاستفادة من العنصر البشرى والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات والخدمات، وميكنة العمل تماشياً مع الإصلاح الإدارى للدولة وتشجيعاً على الابتكار وتحقيق منظومة التميز المؤسسي.
 
ويُذكر أن جائزة التميز الحكومي تشمل على عدة جوائز منها جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وجائزة التميز الفردي، وجائزة القيادات المتميزة، وجائزة الابتكار والإبداع الفكري، بالإضافة إلى العديد من الجوائز الأخرى، وأطلقت الجائزة لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية، من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي ، تشيع جو التنافس الإيجابي الفعال والبناء، وتُرسخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة، وكذلك دعمًا للتنافسية المؤسسية.
 
 
 
 

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