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توقعات بسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية غدًا الجمعة

الخميس، 20 فبراير 2020 05:00 ص
توقعات بسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية غدًا الجمعة سقوط أمطار
كتبت أسماء نصار

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تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر، إلى سقوط أمطار خفيفة غدًا الجمعة على السواحل الشمالية، حيث تجرى متابعة حالة الطقس على مدار الساعة، وإبلاغ كافة المعنين بالتنبؤات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وجرى إعلان حالة الطوارئ بمركز التنبؤ استعداداً لموسم الأمطار والسيول، حيث يوجد "وحدة الإنذار المبكر" بالسيول، والتى تعمل من خلال متابعة الظواهر المناخية وخاصة الأمطار باستخدام نظام الاستشعار عن بعد.

وشكلت وزارة الرى غرف طوارئ فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميًا عن كميات الأمطار قبل حدوثها بـ72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة إلى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، و التعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيًا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والأجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على إدارة أزمات السيول.

وقالت وزارة الرى، إن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول وبكفاءة عالية، دون أى تأثير على المنشآت أو المناطق التى تحميها.

وشكلت هيئة حماية الشواطئ غرف عمليات على مستوى الإدارات العامة للتنفيذ تعمل على مدار 24 ساعة، وتغطى شواطئ البحرين المتوسط والأحمر، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية بالمركز الرئيسى للهيئة للمتابعة والتواصل مع أجهزة الهيئة بكل إدارة لتلقى أى إشارة - إن وجدت - تخص أعمال الحماية، والتنسيق اللازم مع الأجهزة المعنية بالدولة بنطاق كل محافظة، حتى نهاية فصل الشتاء.


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