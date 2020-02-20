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تهريب 200 طن من عاج الفيل منذ مطلع القرن الـ21

الخميس، 20 فبراير 2020 12:15 م
تهريب 200 طن من عاج الفيل منذ مطلع القرن الـ21 عاج الفيل
وكالات

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أظهرت إحصاءات جمعتها وأصدرتها شبكة "ترافيك" لمراقبة تجارة الحياة البرية مؤخراً تهريب أكثر من 200 طن من عاج الأفيال الأفريقية، ونحو مليون آكل نمل حرشفى عبر جنوب شرق آسيا منذ مطلع القرن الحالى.

ووفقا لما نشره موقع صحيفة الرؤية الإماراتية، قالت كانيثا كريشناسامى المديرة الإقليمية لشبكة "ترافيك" فى جنوب شرق آسيا: "لا يمر يوم دون شن عملية مصادرة تتعلق بالحيوانات البرية في جنوب شرق آسيا، وعادة ما تتم مصادرة كميات مذهلة".

ويقدر العاملون على الإحصاءات ما تمت مصادرته بـ895 ألفاً من حيوانات آكل النمل الحرشفى و96 ألف كيلوجرام من حراشف الحيوان فى جميع أنحاء المنطقة، التى تضم 10 دول بين عامي 2000 و2019، إلى جانب 225 ألف كيلوجرام من عاج الفيل الذى تم تهريبه من أفريقيا بين عامي 2008 و2019.

ويغطى التقرير الذى تموله الحكومة الأمريكية أيضاً مصادرة 100 ألف من أنف الخنزير في إندونيسيا بين عامي 2003 و2019 و45 ألف طائر من فصيلة الطائر المغرد فى جزيرتي سومطرة وجاوة الإندونيسيتين، بين عامي 2018 و2019.  

في السنوات الماضية رصدت محاولات عديدة لتهريب عاجل الفيل، حيث تمكنت الجمارك الماليزية الأسبوع الماضى من إحباط عملية تهريب لكمية كبيرة من العاج فى حقائب سفر كانت بحوزة مسافرين، وقد أعلنت سلطات هذا البلد الموجود فى شرق آسيا أنه تم توقيف عدد من المسافرين فور وصولهم إلى مطار كوالامبور للعثور معهم على 159 كيلو جراماً من عاج الفيل التى تعد من اكثر الأشياء المُهربة، على الرغم من تحريم الإتجار فيه دولياً.

ووفقاً لصحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، قالت قوات الأمن بجمارك مطار كوالالمبور قامت بمعاينة المضبوطات وأعلنت عن تقديرها لقيمتهم والتى وصلت إلى 352 ألف يورو، وأوضحت السلطات أن فيتناميين كان بحوزتهما 101 كيلو جرام من العاج، وفى وقت لاحق من نفس اليوم تم ضبط 58 كيلو آخرين مع فيتنامى ثالث قادم من إثيوبيا.


عاج الفيل

ماليزيا

ترافيك

الافيال الافريقيه

شرق اسيا

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