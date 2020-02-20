تكريم أسرة الشهيد بيشوى مدحت فى حادث تفجير كنيسة طنطا بحفل تخرج الطب..صور

الغربية – عادل ضرة

شهد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية حفل خريجي كلية الطب جامعة طنطا الدفعة رقم 56 لعام 2019، بحضور الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات الذكر الحكيم وأداء قسم الخريجين ثم كلمة أوائل الخريجين ثم ألقى الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية كلمة قدم فيها الشكر لمحافظ الغربية ورئيس الجامعة على تشريفهم الحفل ثم قدم التهنئة للخريجين وذويهم على مابذلوه من جهد وفير من أجل تفوقهم، مؤكداً أن الأمة لا تنهض إلا بعقول وسواعد أبناءها وأن نجاحهم في العمل هو نجاح للمجتمع بأكمله كما قدم الشكر لأعضاء هيئة التدريس بالكلية على ما بذلوه من جهد ومثابره.

كما أكد الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة في كلمته على شكره العميق لمحافظ الغربية راعى العلم بالمحافظة وعلى سعادته البالغة لتخريج دفعه جديدة من كلية الطب، ووجه الشكر للخريجين وأسرهم على ما بذلوه من جهد ومثابرة لتحقيق التفوق والوصول إلى هذه اللحظة كما حثهم على مواكبة التطور العلمي والانضمام إلى سوق العمل.

كما ألقى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية كلمة قدم فيها الشكر والتهنئة لأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد ومثابرة لتخريج شباب المستقبل، وحث الخريجين على ضرورة حسن معاملة المرضى وإعلاء قيم الاجتهاد والتفوق في تلك المرحلة المفعمة بالأمل والإصرار على صياغة مستقبل أفضل لمصرنا الغالية.

وفي ختام كلمته قدم الشكر لرئيس الجامعة وعميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس والخريجين على ما بذوله من جهد في سبيل النجاح والتفوق وحث الخريجين على ضرورة التسلح بأحدث أساليب العلم والمنافسة في سوق العمل بعزة وكفاءة واللحاق بركب العلم كي تتبوأ جامعة طنطا المكانة التي تستحقها بين نظيراتها في مصر.

وفي ختام الحفل في لمسة وفاء من كلية الطب جامعة طنطا تم تكريم أسرة طالب كلية الطب الشهيد بيشوى مدحت الذي أستشهد في حادث كنيسة ماري جرجس، كما تم تكريم أوائل الخريجين.



تكريم أسرة الشهيد بيشوى مدحت فى حادث تفجير كنيسة طنطا بحفل تخريج كلية الطب



تكريم أسرة الشهيد بيشوى مدحت فى حادث تفجير كنيسة طنطا بحفل تخريج كلية الطب



تكريم أسرة الشهيد بيشوى مدحت فى حادث تفجير كنيسة طنطا بحفل تخريج كلية الطب



تكريم أسرة الشهيد بيشوى مدحت فى حادث تفجير كنيسة طنطا بحفل تخريج كلية الطب



تكريم أسرة الشهيد بيشوى مدحت فى حادث تفجير كنيسة طنطا بحفل تخريج كلية الطب



تكريم أسرة الشهيد بيشوى مدحت فى حادث تفجير كنيسة طنطا بحفل تخريج كلية الطب



تكريم أسرة الشهيد بيشوى مدحت فى حادث تفجير كنيسة طنطا بحفل تخريج كلية الطب



تكريم أسرة الشهيد بيشوى مدحت فى حادث تفجير كنيسة طنطا بحفل تخريج كلية الطب



تكريم أسرة الشهيد بيشوى مدحت فى حادث تفجير كنيسة طنطا بحفل تخريج كلية الطب



تكريم أسرة الشهيد بيشوى مدحت فى حادث تفجير كنيسة طنطا بحفل تخريج كلية الطب



تكريم أسرة الشهيد بيشوى مدحت فى حادث تفجير كنيسة طنطا بحفل تخريج كلية الطب



تكريم أسرة الشهيد بيشوى مدحت فى حادث تفجير كنيسة طنطا بحفل تخريج كلية الطب



تكريم أسرة الشهيد بيشوى مدحت فى حادث تفجير كنيسة طنطا بحفل تخريج كلية الطب



تكريم أسرة الشهيد بيشوى مدحت فى حادث تفجير كنيسة طنطا بحفل تخريج كلية الطب



تكريم أسرة الشهيد بيشوى مدحت فى حادث تفجير كنيسة طنطا بحفل تخريج كلية الطب