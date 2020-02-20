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تفعيل غرف عمليات الجيزة لتلقى بلاغات المواطنين بسبب الأمطار

الخميس، 20 فبراير 2020 01:00 ص
تفعيل غرف عمليات الجيزة لتلقى بلاغات المواطنين بسبب الأمطار أمطار - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت محافظة الجيزة، أرقام غرف العمليات الفرعية بكل حى ومركز ومدينة بنطاق المحافظة، وذلك لتلقى الشكاوى والبلاغات بالتزامن مع سوء حالة الطقس وتساقط الأمطار، حيث تعمل غرف العمليات على مدار الساعة، كما تستمر غرفة العمليات المركزية باستقبال الشكاوى والبلاغات على أرقام 114 وواتس أب 01152860444. 
 
وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين بالإلتزام بالرقم المخصص لتلقى الشكاوى والبلاغات وفقاً لنطاق كل حالة وذلك لتمكين العاملين بالمنظومة من التفاعل مع الحالات الواقعة بنطاق اختصاصهم وضمان كفاءة العمل، على أن يتم اللجوء للأرقام الخاصة بغرفة العمليات المركزية فى حالة عدم تلقى استجابة من الغرف الفرعية.
 
وأكدت محافظة الجيزة، على أن جميع العاملين بالمنظومة قد تم تأهيلهم وفق أعلى مستويات الجودة للتعامل مع شكاوى المواطنين وأن الجميع يعمل لغرض رئيسى وهو توفير أفضل الخدمات للمواطنين وتقديم المساعدة لهم بشكل يرقى لمستوى توقعاتهم فى مقدمى الخدمة.
وشهدت أغلب محافظات الجمهورية طقس غير مستقر، وذلك تزامنا مع موجة الطقس السيئ التى ضربت البلاد بداية من السبت الماضى، وصاحبها انخفاضا ملحوظا فى على أغلب الأنحاء.
 
وامتدت موجة الطقس السيئ للعاصمة، حيث تغطى سماء القاهرة والجيزة سحب كثيفة وغيوم، وسط أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى ونشاط للرياح تسبب فى زيادة الإحساس ببرودة الأجواء.
 
 ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، والوجه البحرى، يشهد أيضا طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس معتدل والرياح تنشط على أقصى الغرب تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
 
وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد يشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مايل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.
 
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