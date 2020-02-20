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تفعيل خدمة الشباك الواحد لدعم ذوى الاحتياجات فى الأقصر

الخميس، 20 فبراير 2020 02:00 ص
تفعيل خدمة الشباك الواحد لدعم ذوى الاحتياجات فى الأقصر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح مصطفى الناظر نائب رئيس اتحاد معاقي محافظة الأقصر، بأنه تم الحصول على عدة موافقات وخطوات ناجحة مؤخرًا بدعم المسئولين بمحافظة الأقصر لدعم أصحاب الهمم برعاية اتحاد معاقي الأقصر، وأبرزها موافقة مسئولي مديرية الأمن على دعم ذوي الإعاقة المترددين على سجل مدني العوامية تحديدًا، وذلك بالموافقة على تفعيل سياسة الشباك الواحد بالسجل المدنى بالعوامية الخاص بذوي الإعاقة، حيث جاءت تلك الخطوة عقب لقائهم مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وموافقته على مطالبهم بتخفيف طوابير الانتظار بالسجل المدني عليهم لشدة الازدحام وتخصيص شباك خاص بذوي الإعاقة وهو ما تم بالفعل.

وأضاف مصطفى الناظر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم أيضًا الانتهاء من تفعيل بطاقة الخدمات المتكاملة فى حجز التذاكر بمحطة سكك حديد الأقصر، بعد لقاء مسئول من المحطة بحضور أمل النوبي عضوة الاتحاد، وبعد مخاطبة إدارتهم تمت الموافقة على الحجز بالبطاقة الجديدة لذوي الإعاقة وتفعيل الحجز بشباك خاص بذوي الإعاقة وجارٍ تصوير القرار ونشره داخل المحطة لخدمة أعضاء الاتحاد وكل أبناء الأقصر.

وأوضح نائب رئيس اتحاد معاقي محافظة الأقصر، أنه يسعون حاليًا للحصول على الدعم اللازم لتفعيل بند الـ5% نسبة توظيف لهم فى قطاع العمل العام والخاص، مؤكدًا أن مطالبهم من مسئولي المحافظة تلخصت فى توفير مترجم لغة إشارة أثناء صلاة الجمعة في كل إدارة على مستوى المحافظة، وأيضًا توفير مقاييس فحص اتزان وقياس استجابة سمعية لطلاب الصم، وتوفير رسم كهربائية الشبكية والعصب البصرى للمكفوفين، وتوفير أخصائي علاج طبيعي يوم في الأسبوع لمدارس التربية الفكرية، وتفعيل توظيف نسبة 5% في الأماكن الحكومية والخاصة، وكذا تخفيض نسبة 25% من قيمة الاشتراك بعضوية نادى المدينة والأقصر الرياضى.

وكان قد عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعا مع ممثلي الاتحاد النوعى لذوي الإعاقة بديوان عام المحافظة، للاستماع إلى مطالبهم والتعرف على مشكلاتهم، وذلك في إطار حرص المحافظ على اللقاء والتواصل مع مختلف فئات المجتمع والاستماع إلى مطالبهم، ومن جانبه وجه محافظ الأقصر بتوفير أتوبيس خاص بذوي الإعاقة للجهة التى تطلب ذلك سواء رحلات أو الاشتراك فى أنشطة رياضية وتفعيل قومسيون السيارات بالتنسيق مع المرور والصحة، ومخاطبة كل الجهات التي ترفض توظيف ذوي الاعاقة سواء قطاع عام أو خاص أو قطاع أعمال وفحص أسباب الرفض لاتخاذ اللازم طبقاً للقانون 10 لسنة 2018 والخاص بذوي الإعاقة، كما وجه مديرية الصحة بتشغيل وحدة السمعيات بمستشفى الأقصر العام وتوفير الأجهزة والأطباء المعنيين بالكشف على ذوى الإعاقة بدلاً عن سفرهم إلى محافظات مجاورة، ومخاطبة الأوقاف لتوفير مترجم لخطبة الجمعة .


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