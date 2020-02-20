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تفاعل كبير من مواطنين بالمحافظات مع حملة البورصة "معاك سهم..تبقى شريك"

الخميس، 20 فبراير 2020 01:51 م
تفاعل كبير من مواطنين بالمحافظات مع حملة البورصة "معاك سهم..تبقى شريك" محمد فريد رئيس البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تفاعل عدد كبير من المواطنين مع الحملة الإعلانية الضخمة التى أطلقتها البورصة المصرية يوم الاثنين الماضى، لتشجيع الاستثمار بالبورصة من خلال رفع وعى المواطنين بكيفية الاستثمار بسوق المال، والعائد من ذلك، وبثت الحملة بعدد من القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية تحت شعار "ماتفوتش البورصة..معاك سهم..تبقى شريك". 
 
وتلقت البورصة، استفسارات عديدة من مواطنين بالمحافظات على رأسها المنوفية والغربية والشرقية على الخط الساخن 15212، الذى خصصته إدارة البورصة لتلقى تساؤلات المواطنين عن كيفية الاستثمار بسوق المال والعائد من ذلك.
 
ويجيب مسئولو البورصة على استفسارات المواطنين، المتعلقة بالتوعية بالبورصة وهى سوق منظم لبيع وشراء الأوراق المالية وهى (الأسهم - السندات - وثائق صناديق المؤشر المتداولة - وثائق صناديق الاستثمار المتداولة)، ويؤكدون أن البيع والشراء يكون في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.
 
ويوضحون للمواطنين أنه لكى تستفيد من فرص الاستثمار المتاحة من خلال البورصة يجب أن يكون الاستثمار بمبلغ فائض عن احتياجاتك الأساسية، وحددت البورصة 3 طرق لكيفية الاستثمار بسوق المال وهى:
 
1. لو عندك فلوس ووقت تتابع استثماراتك وتتابع افصاحات الشركات وتأخذ قرارك بالبيع والشراء. (بكدا هتكون مستثمر بنفسك فى البورصة).
 
2. في حالة عدم امتلاك الوقت لمتابعة استثماراتك بالبورصة، ولديك أموال فائضه عن احتياجاتك نصحت البورصة بالتعاقد مع مدير استثمار مرخص من الهيئة العامة للرقابة المالية وتقوله اهدافك الاستثمارية.
 
3. أما في حالة عدم امتلاكك الوقت، ولديك أموال ترغب فى إدخارها تدريجيا يمكنك ذلم من خلال وثائق صناديق المؤشرات المتداولة ETFs» بأى مبلغ بس شرط أن فترة الإدخار تكون لفترة طويلة.
 
أما الاستثمار في البورصة، فيتطلب أن يكون لدى كود، وهو عبارة عن حساب يمكنك إنشائه من خلال شركات السمسرة.
 
 

البورصة

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