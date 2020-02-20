تفاصيل أول أيام مبادرة صحة المرأة فى 32 مركزًا طبيًا فى الوادى الجديد

فريق المحافظات

دشن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الخميس، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي" صحة المرأة"، من داخل مركز رعاية الامومة والطفولة بمدينة الخارجة، لتنفيذها من خلال في 32 مركزًا طبيًا موزعة على مراكز المحافظة الخمسة.

وقال وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، إن المستهدف فحصه من خلال المبادرة 84450 سيدة في جميع أنحاء المحافظة، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الاولي من المبادرة، على ان تتواصل بعد ذلك تنفيذ المبادرة، ويجري تقسيم السيدات إلى 3 شرائح حسب العمر وهي شريحة من 18- 25 سنة، وتشمل تثقيف هذه الشريحة بالفحص الذاتي للثدي، و25- 35 سنة، وتتضمن تثقيف وفحص، وما فوق 35 سنة، وتشمل فحص وعلاج، على ان تتولي وزارة الصحة علاج جميع السيدات خلال هذه المبادرة من جميع الشرائح العمرية.

وقال محروس، إن أهداف المبادرة تتلخص في الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي والتقييم والعلاج والكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة وتوجيه المكتشف وإصابتهم لتلقي التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب.

وأوضح أن الخدمات التي ستقدمها المبادرة تشمل التوعية الصحية للمواطنات وتحليل السكر والكشف المبكر عن سرطان الثدي وقياس ضغط الدم والتوعية ثم التوعية عن الفحص الذاتي للثدي، وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كلته الجسم من سن 18 سنة، بالمجان، وذلك لمدة 3 أشهر متتالية لتحقيق المستهدف منها على مستوى المحافظة.

ولفت إلى، تشكيل 32 فرقة طبية موزعة بمراكز المحافظة، مع إضافة فريق طبي بوحدة قرية بغداد بباريس، وفريقين بوحدتي بولاق وفلسطين بمركز الخارجة وإلغاء فريق قرية شركة 55 وعمله في قرية المنيرة بمركز الخارجة، وإضافة فريقين في مركز الفرافرة بوحدات قريتي أبو منقار واللواء صبيح، وفريقين بالداخلة بعزب القصر والقلمون وفريق لبلاط في الشيخ مرزوق.

يذكر أن المبادرة تستهدف ما يقرب من 28 مليون امرأة بالجمهورية، وتتولى الفرق الطبية التي تضم "طبيبات وممرضات وفنيات" فحص السيدات، حيث تستهدف الحملة العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات من سن 18 عامًا بالمجان.