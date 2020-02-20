تعيين مدير جديد لمدرسة الفاروق بالمنوفية صاحبة واقعة "فيديو الراقصة"

المنوفية -محمد فتحى

شهدت مدرسة الفاروق الثانوية بنين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، صاحبة واقعة مشاهدة فيديو لراقصة على السبورة الذكية داخل أحد الفصول، تولى رضا فرحات قائما بأعمال مدير المدرسة، خلفا لهشام إمام مدير المدرسة، عقب صدور قرار باستبعاد مدير المدرسة و5 من المعلمين بناء على قرار الشحات السبكى مدير الإدارة التعليمية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وقام المدير والمعلمون الخمسة بالتوقيع داخل دفاتر الحضور بالإدارة التعليمية طبقا لقرار استبعادهم.

ومن جانبه أكد الشحات السبكى مدير الإدارة التعليمية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، أن مدير المدرسة والمعلمين الخمسة أخلو طرفهم وقاموا بالتوقيع فى الإدارة التعليمية لحين صدور قرار من مديرية التربية والتعليم .

وكان معتز حجازى المتحدث الرسمى لمحافظة المنوفية قد أكد أنه تم تشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة والشئون القانونية بديوان عام المحافظة لفحص واقعة قيام طلاب أحد الفصول الدراسية بمدرسة الفاروق عمر الثانوية بنين بمدينة السادات بالرقص على ما يسمى بأغانى المهرجانات وتداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، بناء على توجيهات من اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.

وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، على أنه سيتم إحالة المتسببين فى الواقعة للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال الواقعة ومجازاة كل من يثبت تقصيره وإهماله .

وتابع أنه تم استبعاد مدير المدرسة و5 من المعلمين من المدرسة لحين الانتهاء من التحقيقات حول الواقعة .

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورا لطلاب مدرسة الفاروق الثانوية بنين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وهم يشاهدون على السبورة الذكية للفصل فيديو كليب لراقصة الأمر الذى تسبب فى حالة من الاستياء والغضب لدى الأهالى.

وعلى الفور قرر مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فتح تحقيق عاجل فى الواقعة وتم فصل 22 طالبا 3 أيام من لجنة الحماية بمدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات، وفصلهم 15 من قبل لجنة الحماية الإدارة التعليمية .