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"تعليم القاهرة" تنظم زيارات للمشروعات القومية لتنمية روح الانتماء للطلبة

الخميس، 20 فبراير 2020 11:30 ص
"تعليم القاهرة" تنظم زيارات للمشروعات القومية لتنمية روح الانتماء للطلبة جانب من زيارة طلبة تعليم القاهرة للمشروعات القومية
كتب سيد الخلفاوى

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نظمت مديرية تعليم القاهرة، عدد من الزيارات للمشروعات القومية، شارك فيها الطلبة من الإدارات المختلفة، للتعرف عليها وتنمية روح الانتماء والولاء للوطن، حيث زار طلبة إدارة شرق مدينة نصر التعليمية، الكلية الجوية، كما زار طلبة إدارة الوايلي التعليمية بانوراما حرب أكتوبر، وزار طلبة إدارة مصر الجديدة التعليمية المتحف المصرى الكبير الذى يعتبر هدية مصر للعالم فى القرن الحادى والعشرين وأهم مشروع ثقافى وأثرى فى الفترة الحالية.
 
 
ونظمت المديرية زيارة لطلبة إدارة المرج التعليمية وإدارتى النزهة والوايلى، مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة، وذلك بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، كما زار طلبة مدارس إدارة حدائق القبة، الكلية الحربية مصنع الرجال، كما زار طلبة إدارة القاهرة من مدرسة مدينتي المتكاملة الخاصة لغات الجديدة، المزارع السمكية لمنطقة مثلث الديبة، وهى أحدى المشروعات القومية بمنطقة شرق بور سعيد التابعة لجهاز خدمات الشركة الوطنية للقوات المسلحة.
 
 
ويستمع الطلبة لشرح عن كل مشروع وقاعدة يتم زيارتها، ومدى أهميتها ودورها فى المجتمع، وكذلك مشاهدة أفلام تسجيلية تحكى تاريخ إنشاء المشاريع، وتوعى الطلبة بما تقوم به مصر من تنمية، فى إطار الحرص على تنمية روح الولاء والانتماء لوطننا الغالى إلى وحدة البحث والإنقاذ تلك الوحدة التى تعمل 24 ساعة، وفقا للمعايير الدولية والتدخل السريع وتقدير للدور الكبير الذى يقوم به رجال البحث والإنقاذ وما يقوموا به من ولاء للشعب والوطن مهما كلفهم من دماء وتقديم أرواحهم فلهم كل التحية والتقدير.
 
 
وأكد محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، استمرار زيارات المناطق العسكرية والشرطية والمشروعات الوطنية والقومية التى تقيمها مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، وذلك لتنمية الانتماء والولاء للوطن الحبيب.
 
 
وأضاف مدير تعليم القاهرة، أن مشاهدة المشروعات القومية والوطنية على أرض الواقع لها أكبر الأثر فى دعم وتنمية الولاء والانتماء للوطن الحبيب لدى أبنائنا الطلبة والطالبات وجميع العاملين، كما أننا مستمرون فى زيارة جميع المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، حيث أن مديرية تعليم القاهرة لها السبق والحث الوطنى فبلادنا اليوم تحتاج جيل يكمل المسيرة وفق خطي ثابته، وتخطيط متطور لذا لابد أن تطلع عقولهم وأذهانهم على الصورة الحقيقية لبناء الوطن على الطبيعة، لزرع شعورهم بالمسئولية الوطنية وتربية وطنيتهم حتى النضوج.
 
طلبة تعليم القاهرة فى زيارة للمشروعات القومية (2)
طلبة تعليم القاهرة فى زيارة للمشروعات القومية 

طلبة تعليم القاهرة فى زيارة للمشروعات القومية (3)
طلبة تعليم القاهرة فى زيارة للمشروعات القومية 

طلبة تعليم القاهرة فى زيارة للمشروعات القومية (4)
طلبة تعليم القاهرة فى زيارة للمشروعات القومية 

طلبة تعليم القاهرة فى زيارة للمشروعات القومية (1)
طلبة تعليم القاهرة فى زيارة للمشروعات القومية 
 

تعليم القاهرة

القاهرة

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