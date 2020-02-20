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تعطيل الدراسة فى إيران بسبب وفاة حالتى كورونا

الخميس، 20 فبراير 2020 10:10 ص
تعطيل الدراسة فى إيران بسبب وفاة حالتى كورونا الوقاية من كورونا - ارشيفيه
هند المغربي

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أعلنت السلطات الإيرانية تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات، اليوم الخميس، في مدينة قم بجنوب غرب العاصمة طهران، تجنبا لانتشار العدوى، وذلك على خلفية مصرع شخصين مصابين بفيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكره موقع روسيا اليوم 

جاء ذلك على خلفية إعلان  وزارة الصحة الإيرانية، وفاة شخصين بسبب فيروس "كورونا" الجديد، في نفس المدينة، وأفاد قيانوش جيهانبور، مسؤول العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية، بوفاة شخصين وضعا في وقت سابق تحت الحجر الصحي بعد شكواهما من التهاب رئوي.
 
يذكر أن الصين أعلنت اليوم الخميس، عن أقل عدد من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد منذ أواخر يناير، لأسباب ترجع فى جانب منها إلى تغيير فى معايير تشخيص المرض فى إقليم هوبى، مركز تفشي الفيروس.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن الصين شهدت 394 حالة إصابة جديدة مؤكدة أمس الأربعاء، في انخفاض حاد من 1749 حالة في اليوم السابق. وعدد إصابات الأربعاء المعلن هو أقل عدد منذ 23 يناير.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 74576 حالة حتى الآن.

كان الفيروس المستجد قد ظهر في مدينة ووهان، عاصمة إقليم هوبي الواقع بوسط البلاد، في ديسمبر ويبدو أن بؤرة انتشاره كانت سوقا لبيع الحيوانات البرية.

 

 


كورونا

ايران

تعطيل الدراسة

طهران

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