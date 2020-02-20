تعطيل الدراسة فى إيران بسبب وفاة حالتى كورونا

أعلنت السلطات الإيرانية تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات، اليوم الخميس، في مدينة قم بجنوب غرب العاصمة طهران، تجنبا لانتشار العدوى، وذلك على خلفية مصرع شخصين مصابين بفيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكره موقع روسيا اليوم

جاء ذلك على خلفية إعلان وزارة الصحة الإيرانية، وفاة شخصين بسبب فيروس "كورونا" الجديد، في نفس المدينة، وأفاد قيانوش جيهانبور، مسؤول العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية، بوفاة شخصين وضعا في وقت سابق تحت الحجر الصحي بعد شكواهما من التهاب رئوي.

يذكر أن الصين أعلنت اليوم الخميس، عن أقل عدد من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد منذ أواخر يناير، لأسباب ترجع فى جانب منها إلى تغيير فى معايير تشخيص المرض فى إقليم هوبى، مركز تفشي الفيروس.