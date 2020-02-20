تعرف على تفاصيل قرار محافظ بني سويف بتشكيل لجنة لبحث وحل مشكلات ذوي الإعاقة

بني سويف أيمن لطفي

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قرارا بتشكيل لجنة لبحث المشكلات الخاصة بذوي الإعاقة من أبناء بني سويف والعمل على حلها، وذلك ضمن الخطوات العملية التي تتخذها المحافظة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تترجمها الحكومة لخطوات جادة على أرض الواقع.

وأشار بيان صحفي اليوم الخميس إلى أن قرار محافظ بني سويف رقم 82 لسنة 2020 تضمن تشكيل لجنة من مدير عام خدمة المواطنين رئيسا، وعضوية كل من مدير شئون الاعاقة بالإدارة العامة لخدمة المواطنين" مقررا للجنة "، والاعضاء من إدارات الشئون القانونية، والمتابعة ، والشئون المالية والادارية، ومديريتي التضامن الاجتماعي ،والقوى العاملة ،بجانب عضو من المجلس القومي للمرأة ،وللجنة أن تستعين بمن تراه ويكون معنيا بهذا المجال.

أكد محافظ بني سويف على أن هذه اللجنة ستعمل من خلال منظومة متكاملة وأسلوب عملي وميداني وفني لتختص بكل مايخص ذوي الإعاقة الذين تضعهم الدولة في مقدمة أولوياتها ،وتشهد هذه الفترة اهتماما كبيرا بملف ذوي الإعاقة ،حيث كان هذا الملف من أولى الموضوعات التي اهتم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي وخصص عام 2018 عاما للأشخاص ذوي الاعاقة، من منطلق أن هم أصحاب الهم والقدرات الخاصة وركيزة أساسية في مشوار التنمية الذي تسلكه الدولة منذ 6 سنوات شهدت جهودا ومشروعات أدت لنقلة نوعية في مجالات عديدة.

وأضاف محمد هاني أن المحافظة كانت سباقة في مجال خدمة وتمكين ذوي الهمم من خلال تبنى العديد من المبادرات والأنشطة الداعمة بالتعاون مع الجهات المعنية والمجلس القومي للمرأة والمجتمع المدني، إذ تعمل المحافظة تحت شعار بني سويف صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تم تشكليها لأول مرة لتحشد وتوحد كافة الجهود تحت مظلة ومنظومة عمل متكاملة للدفع بكافة الجهود في هذا المجال.

ومن جانبه أوضح محمد صفوت مدير عام خدمة المواطنين "رئيس اللجنة " مضيفا : " محافظ بني سويف بادر بسرعة تشكيل اللجنة لحصر كافة المشكلات التي تواجه هذه الفئة المهمة من المجتمع السويفي ، ويتابع هذا الملف باهتمام بالغ،حتى يقف على الوضع الفعلي من كافة النواحي المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة ومطالبهم والاستفادة من قدراتهم ودمجهم في منظومة التنمية بالمحافظة، وطالبنا بإعداد تقرير دوري عن كل مستجدات هذا الملف الحيوي "

وأعرب سيد سعد مدير شئون الاعاقة "مقرر اللجنة"عن شكره وتقديره الكبير للمحافظ لقيامه بهذه الخطوة النوعية التي ستدعم المعاقين بالمحافظة،إذ تعد هذه اللجنة هي الأولى من نوعها،والتي تختص برصد وحصر المشكلات والتحديات التي تواجه أبناء بني سويف من ذوي الإعاقة بجانب وضع الحلول لها والإشراف على تنفيذها،وذلك يعكس حقيقة الاعتماد على أسلوب العمل المؤسسي في إدارة كل الملفات والموضوعات.