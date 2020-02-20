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تعذيب طفلة بحرق جسدها بالمعلقة على يد زوجة أبيها بقرية صان الحجر بالشرقية

الخميس، 20 فبراير 2020 06:50 م
تعذيب طفلة بحرق جسدها بالمعلقة على يد زوجة أبيها بقرية صان الحجر بالشرقية اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية
الشرقية – فتحية الديب

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ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة صان الحجر بمديرية أمن الشرقية، اليوم، القبض على ربة منزل لقيامها بتعذيب ابنة زوجها الطفلة البالغة من العمر 8 سنوات حرقًا، وتمت إحالتها لنيابة الحسينية للتحقيق معها برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة وبإشراف المستشار أحمد خفاجي المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغا من مباحث مركز شرطة صان الحجر، بقيام "سمية ش م" ربة منزل مقيمة دائرة صان الحجر، بتعذيب الطفلة "منة  ال ال " 8 سنوات ابنة زوجها، وإصابتها بحروق متعددة بأنحاء الجسد، باستخدام معلقة يتم تسخينها علي النار، وافتعال إصابات متعددة بجسدها، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1409 جنح مركز شرطة صان الحجر، لسنة 2020.

وتمكن ضباط مباحث صان الحجر برئاسة النقيب أحمد سليم، رئيس المباحث، وبإشراف العقيد وليد عنتر، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الشرق، من ضبط المتهمة، وتبين أن الطفلة تعيش معها بعد انفصال والدتها عن أبيها، وقيام كل منهما بالزواج من جديد، وأن زوجة الأب قامت بتعذيب الطفلة، وتمت إحالتها للنيابة العامة.

ومن جانبها أرجعت الدكتورة هالة السيد، أخصائى الطب النفسى، أسباب هذا العنف المنتشر فى الفترة الأخيرة من الآباء والأمهات لأبنائهم، لعدة أسباب أهمها نقص البرامج التوعوية لكيفية تعامل المرأة مع أطفالها، وأيضا زيادة نسبة الأمية فى المجتمع، وهو ما أثر بالسلب على الوعى والإدراك لدى الآباء، وبدوره أثر سلبا على طريقة تربيتهم لأطفالهم، موضحة أن الضغوط النفسية التى تملأ عقول وأجساد الآباء يفرغونها فى أبنائهم بشتى الطرق، وكل حسب درجة تحكمه فى سلوكه وضبطه لانفعالاته، مطالبة الآباء بضرورة تنظيم حياتهم وتخفيف أعبائهم مع الفصل بينها وبين تربيتهم لأولادهم.

وأضافت الأخصائى النفسى، أن من يرتكب تلك الجرائم يعانى من اضطراب نفسى حاد، ولا يشعر بما يحدث حول خلال ارتكابه لجريمته، مؤكدة أن المرض النفسى من أخطر الأمراض التى لا يظهر لها أعراض ظاهرية على المريض.

 

 


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