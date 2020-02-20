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تطعيم 543 ألفا و724 طفلاً ضد مرض شلل الأطفال في كفر الشيخ

الخميس، 20 فبراير 2020 12:08 ص
تطعيم 543 ألفا و724 طفلاً ضد مرض شلل الأطفال في كفر الشيخ تطعيم ضد شلل الأطفال
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أعلنت محافظة كفر الشيخ ، أمس الأربعاء، في بيان لها، عن تطعيم  543 ألفا و724 طفلا في رابع أيام الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال بجميع مراكز المحافظة، والتي انطلقت فعالياتها يوم الأحد الماضي واستمرت لمدة 4 أيام.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تابع لليوم الرابع على التوالي أعمال الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال، والتي نظمتها وزارة الصحة والسكان للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين " المقيمين على أرض مصر" من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، من اليوم حتى يوم الأربعاء المقبل، في إطار الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، لـ "اليوم السابع"، تم تطعيم  543 ألفا و724 طفلا مصرياً من بينهم 26 طفلاً سورياً ، موكداً أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال كانت في جميع ربوع المحافظة، لافتا إلى أن التطعيم في جرى من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، أما المدن تم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة في المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وذلك حتى الساعة الخامسة‪.

وقالت الدكتورة سوست سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن الفرق العاملة بالتطعيم في حملة شلل الأطفال بكفر الشيخ حققت العدد المستهدف للتطعيم من الأطفال، موضحة أن الحملة استهدفت خلال اليوم الرابع تطعيم 543 ألفا و724 طفلًا مصرياً من عمر يوم وحتى عمر خمس سنوات على مستوى المحافظة بالإضافة لتطعيم 26 طفلاً سورياً.

وأضافت "سلام" أن عملية التطعيم تمت بوضع نقطتين في فم الطفل بزاوية 45 درجة، من خلال 1084 فرق طبية مدربة تحت إشراف 270 مشرف، بالإضافة إلى الفرق ثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، مكاتب الصحة، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بالمحافظة التي تعمل وفق خطة عمل محددة.

 

 


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