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تضامن الشرقية تستجيب لمواطن وتعيد إعمار منزله المتصدع بقرية "سعود"

الخميس، 20 فبراير 2020 06:20 م
تضامن الشرقية تستجيب لمواطن وتعيد إعمار منزله المتصدع بقرية "سعود" إعمار المنزل
الشرقية – إيمان مهنى

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استجاب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لمطلب المواطن  ".أ.ع .م " المقيم بمنزل ريفي بسيط انهارت جدرانة بقرية سعود القبلية التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية، وكلف بإعادة بناء منزله ورفع كفاءته، بعد استغاثة تلقها تفيد أنه لا يعمل وليس لديه دخل ثابت ومنزلة منهار وجدرانه تسكنه العقارب والثعابين و تنهال عليه أمطار الشتاء.

أوضح المحافظ، أنه كلف مدير مديرية التضامن الإجتماعي بإجراء البحث الإجتماعي اللازم على الأسرة وإعداد تقرير مفصل بالحالة، وإعادة بناء المنزل للمواطن بتكلفة 70000 ألف جنيه ليعيش فيه حياة أمنة، وكذلك قامت مديرية التضامن الاجتماعي بفتح ملف تكافل وكرامة لعمل معاش له بعد توقيع الكشف الطبي المميكن عليه.

و كانت أعلنت مديرية التضامن، بدأ العمل فى إعادة أعمار 50 منزل فى قريتى الملاحات الخطارة والطويلة مركز فاقوس ضمن القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الشرقية ،  ذلك تحت إشراف صندوق تحيا مصر، ذلك  تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توحيد جهود العمل المجتمعي، ودعم دوره في تنفيذ خطط التنمية بالتعاون مع أجهزة الدولة.

و بدورة أضاف المدير المالي والإداري والقائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، أن أعمال رفع كفاءة المنازل تشمل تأهيل مبني المنزل، تركيب السيراميك والأرضيات، وأعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم وإقامة الأسقف، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة عدة معايير في أختيار المنازل التي سيتم تطويرها بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل، السيدات المعيلات.

وفى وقت سابق أكد محمد كمال الدين الحجاجى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، وصول 7314 بطاقات تكافل وكرامة للمديرية، وسيتم تسليمهم لمنتفعى مشروع تكافل وكرامة خلال الأسبوعين القادمين، مشيرا إلى أن المديرية تسليم الكروت للمنتفعين للبدء فى صرف المستحقات المالية للمنتفعين عن طريق مكاتب البريد التابعين لها، مؤكدًا أن المحافظة استقبلت خلال عام 109ألف و702 بطاقة حتى يناير الماضى، مقسمة إلى 57 ألف و917 تكافل، 51 ألف 785 بطاقة كرامة. 

 
 

 

 
 
إعادة المنزل الجسينية 1
إعادة المنزل الجسينية 

إعادة المنزل الجسينية 2
إعادة المنزل الجسينية 

إعادة المنزل الجسينية 3
إعادة المنزل الجسينية 

إعادة المنزل الجسينية 4
إعادة المنزل الجسينية

 


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