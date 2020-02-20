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تحت شعار "احمِ نفسك".. صحة شمال سيناء تنظم مبادرة للحد من انتشار العدوى

الخميس، 20 فبراير 2020 04:05 م
تحت شعار "احمِ نفسك".. صحة شمال سيناء تنظم مبادرة للحد من انتشار العدوى مبادرة للحد من انتشار العدوى
شمال سيناء - محمد حسين

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اعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، تنظيمها اليوم فعاليات مبادرة الحد من انتشار العدوى تحت شعار احمِ نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية" لأصحاب الصالونات والنوادي الصحية ضمن مبادرة  "100 مليون صحة.

ونظمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة، الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائ.

قال الدكتور حاسم حمدي مدير ادارة التثقيف والاعلام انتهاء ثاني البرامج التثقيفية لتفعيل إجراءات الوقاية والحد من انتشار الفيروسات الكبدية وتنفيذ إجراءات الحملة والتي بدأ تنفيذها ضمن محافظات المرحلة الثانية.

وأضاف أن ورشة العمل تضمنت التعليمات الواجب اتباعها للحد من انتقال العدوى بالفيروسات الكبدية داخل صالونات التجميل والنوادي الصحية، وطرق استخدام الأدوات من شفرات، وأدوات معدنية، وفوط، وغيرها، ذات المرة الواحدة وحظر استعمال الأداة أكثر من مرة أو لأكثر من شخص بادعاء تطهيرها، واستخدام صندوق الأمان للتخلص من كافة الأدوات المستخدمة لتجنب نقل العدوى.

وأكد محمد عبد الحليم مراقب عام الصحة والسلامة المهني على ضرورة الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية فى كل صالون تجميل أو حلاقة أو نادٍ صحي وذلك لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطنين.

وأضاف إبراهيم البحابصه مدير ادارة الخدمة الطبية انه تم حصر جميع الصالونات والنوادي الصحية والمرور عليها خلال يناير وفبراير الجاري والتواصل الجيد لإقامة ورش العمل واستمرارها.

وأشار فتحي عثمان مدير مكتب التثقيف والإعلام إلى أن تلك الخطوة الهامة تأتي ضمن حزمة من أهم الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة والسكان لمكافحة انتقال عدوى الفيروسات الكبدية، من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة".

 

 

 

 

 


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