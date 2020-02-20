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تجديد حبس 4 متهمين 15 يومًا احتياطيًا بتهمة نشر أخبار كاذبة ضد الدولة

الخميس، 20 فبراير 2020 09:17 م
تجديد حبس 4 متهمين 15 يومًا احتياطيًا بتهمة نشر أخبار كاذبة ضد الدولة أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت النيابة العامة، حبس 4 متهمين، 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة العامة، لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وجهت النيابة إلي المتهمين في القضية 488 لسنة 2019.
 
حصر أمن دولة عليا، وهم كلا من:" ا. ع"، و"س.م"، و"م. ص"، و "إ.  ع" ارتكاب جرائم مشاركة   جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
 
وحققت النيابة العامة، مع 12 متهما آخرين في القضية، وأمرت بحبسهم 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما وجهت إليهم التواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم والتعبير في وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية
 
وتضم القضية رقم 488 العديد من المتهمين، وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم  فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.
 

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