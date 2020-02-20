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الخميس، 20 فبراير 2020 05:00 م
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تجار: تونس تشتري 75 ألف طن من علف الشعير في مناقصة

الخميس، 20 فبراير 2020 04:42 م
تجار: تونس تشتري 75 ألف طن من علف الشعير في مناقصة علف الشعير
رويترز

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قال تجار إن ديوان الحبوب التونسي اشترى حوالي 75 ألف طن من علف الشعير للتوريد من مناشئ خيارية في مناقصة عالمية أُغلقت اليوم الخميس.

وأضافوا أنه جرى شراء الشعير على ثلاث شحنات حجم الواحدة 25 ألف طن بسعر نحو 205.67 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن من شركة دريفوس للتجارة ومقابل 206.21 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن من جلينكور وبسعر 206.56 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن من جلينكور أيضا.

وقالوا إن علف الشعير مطلوب للشحن في مارس وأبريل في الدفعات الثلاث بناء على المنشأ.

وفي آخر مناقصة معلنة لشراء الشعير وكانت يوم 31 يناير، اشترت تونس نحو 50 ألف طن من علف الشعير بأقل سعر للطن شاملا تكلفة الشحن عند 211.92 دولار.


ديوان الحبوب التونسي

تونس

علف الشعير

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