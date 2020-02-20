تأخر إقلاع 3 رحلات دولية بالمطار ولا الغاءات لشركات الطيران

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الخميس، تأخر إقلاع 3 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.

وأفادت مصادر ملاحية في مطار القاهرة، أن رحلة الشركة المصرية العالمية للطيران 510 المتجهة إلى الكويت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلتي شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة، و182 المتجهة إلى ينبع ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لهما بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.