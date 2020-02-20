بيطرى المنيا: إعدام رأس ماشية غير صالحة للاستهلاك فى ملوى

المنيا- فريق المحافظات

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا اليوم الخميس عن إعدام رأس ماشية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز ملوي قبل تداولها وبيعها للمواطنين بالأسواق، وذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة، نظمتها المديرية بالتنسيق مع الوحدة المحلية إدارة التموين بالمركز، ومباحث التموين، والصحة، والجهات المعنية وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على أماكن عرض وبيع اللحوم والأسواق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل من تسول له نفسه بالمتاجرة بصحة المواطنين.

وأوضح اللواء وجدي زقزوق رئيس مركز ومدينة ملوي، أنه تم خلال الحملة ضبط ومصادرة احدي رؤوس الماشية ،تزن 350 كجم، حيث تبين بالكشف عليها انها مصابة بمرض السُل، وقرر اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية من خلال التحفظ عليها وإعدامها بمعرفة الجهات المختصة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عثمان مدير الطب البيطري بالمركز ، أن الحملات الرقابية مستمرة، للحد من ترويج السلع مجهولة المصدر، وتأمين الأغذية للمواطنين، وللوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم، والقضاء على الغش التجاري حرصا على الصالح العام.

وكانت مديرية التموين بالمنيا، نفذت أمس الأربعاء، بالتعاون مع مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري ، حملة تفتيشية لضبط ومراقبة الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية والمطاعم والبدالين التموينيين، وقمع الغش والتدليس وإحكام الرقابة على الأسواق.

وقال دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملة أسفرت عن تحرير 53مخالفة تموينية ، ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تم تحرير49 مخالفة تموينية منها 23 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن و11محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومحضراً عدم وجود ميزان حساس بالإضافة إلى 14مخالفة تموينية أخرى متنوعة.

وفى مجال متابعة الأسواق تم تحرير4 مخالفات تموينية منها محضراً لبيع سلع مجهولة المصدر ومحضراً بدون ترخيص ومحضراً لمواد غذائية منتهية الصلاحية بالإضافة إلي محضر أخر متنوع.

وأضاف وكيل الوزارة أن حملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية على مستوى جميع مراكز المحافظة من اجل ضبط الأسواق ومراقبة السلع التي يتم عرضها للمواطنين حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم .