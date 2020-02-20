بورصة دبى خضراء بختام تعاملات الأسبوع وسط صعود 6 قطاعات على رأسها الاتصالات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.35% رابحاً 9.46 نقطة ليغلق عند مستوى 2737.51 نقطة، مدفوعا بصعود 6 قطاعات على رأسها العقارات والاتصالات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 95.4 مليون سهم محققة ما قيمته 180.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1979 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفع 17 سهماً، وانخفض 14 سهما، واستقر سهمين.

وارتفع 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.80%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.46%، فقطاع الاستثمار بنسبة 0.31%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.18%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.47%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.24%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 14.83%، ثم سهم شركة داماك العقارية دبى بنسبة 3.36%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.13%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 2.63%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 3.3 مليون ورقة بقيمة 42.7 مليون درهم.

وفى سياق متصل أعلن بنك الإمارات للاستثمار، عن عقد اجتماع لمجلس الإدارة يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير لمناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019.

كما يعقد مصرف السلام البحرين، اجتماعاً يوم الخميس الموافق 20 فبراير، حيث تمت الموافقة على البنود المذكورة في جدول الأعمال.

وفى سياق آخر أعلنت شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير، عن تحقيقها صافى أرباح بلغت 4. مليون درهم إماراتى للعام 2019 مقارنة مع 3.3 مليون درهم لعام 2018، مشيرة إلى أن تلك النتائج جاءت نتيجة تراجع مجمل الدخل المرتبط بأداء أسواق المال وخسائر المحفظة الاستثمارية.