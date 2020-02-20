وكان مساعد الرئيس الروسى، يورى أوشاكوف، قد أخبر الصحفيين بأن البروتوكول يُدخل تغييرات على الاتفاقية الصادرة فى عام 2012 التى أنشأت روسيا بموجبها قاعدة عسكرية فى أراضى قرغيزستان، ويسمح البروتوكول للقوات المتواجدة فى القاعدة باستخدام الطائرات المسيرة.