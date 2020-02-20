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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن عدد الجرائم الإرهابية في بلاده آخذ في التراجع، مشيرًا إلى تسجيل 4 جرائم إرهابية في العام الماضي فقط.

وأضاف بوتين - خلال كلمته اليوم الخميس أمام الهيئة القيادية لجهاز الأمن الفدرالي الروسي: "أن العدد الإجمالي للجرائم الإرهابية مستمر في الانخفاض من 9 جرائم عام 2018 إلى 4 جرائم عام 2019، حيث أنه تم إحباط 57 جريمة منها 34 هجومًا إرهابيًا".

يذكر أن توصيف فئة الجرائم ذات الطبيعة الإرهابية في روسيا تشمل وقائع التحضير للهجمات والتجنيد إلى صفوف المنظمات الإرهابية، والدعوات العلنية للإرهاب واحتجاز رهائن.

ومن جهة اخرى أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم ، عن امتنان روسيا للولايات المتحدة الأمريكية لمساعدتها فى منع وقوع هجوم إرهابى فى سانت بطرسبورج، وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الفيدرالى: سنرد على ذلك بالمثل، جاء ذلك بحسب تصريحات نقلتها شبكة روسيا اليوم.